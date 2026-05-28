  
  
Türk malına İngiliz kumpası! Reuters'tan geri adım

Karsan'ın otonom aracı için, 'İlk görevinde kaza görevinde kaza yaptı' başlığı atan İngiliz Reuters, AKŞAM'ın manşeti sonrası başlığa tramvayı ekledi. Ancak çarpanın tramvay olduğunu yine gizledi.

AKŞAM Gazetesi28 Mayıs 2026 Perşembe 08:22 - Güncelleme:
İsveç Göteborg şehrinde kullanıma giren ve yerli üreticimiz Karsan tarafından üretilen e-ATAK sürücüsüz yolcu otobüsüne, 25 Mayıs 2026 günü, arkasında seyreden tramvay çarptı. Reuters kazayı "Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı/çarptı" başlığıyla yayınlayarak algı yapmaya kalktı.

Haber büyük tepki çekerken AKŞAM konuyu "Türk Malına İngiliz Kumpası" başlığı ile manşetine taşıdı.

X'TE TOPLULUK NOTU

Sosyal platformlarda, özellikle X üzerinde habere tepkiler çığ gibi yükseldi. Reuters'ın X gönderisinin altına kullanıcılar tarafından "Haber başlığının aksine, kazaya arkadan gelen bir tramvayın otobüse kusurlu şekilde çarpması neden olmuştur" şeklinde topluluk notu düşüldü.

Tepkilerin ardından Reuters geri adım attı. Söz konusu haberin 'Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı/çarptı' başlığı, eklenen 'Bir tramvayla çarpıştı' ifadesiyle düzeltildi.

Reuters'ın karalama haberine karşı dün 'Türk malına İngiliz Kumpası' başlıklı manşetiyle çıktı.

İngiliz basınından Türk malına algı haberi

