Türk markalarına Avrupa’dan talep

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyesi 387 markadan 106’sının yurt dışındaki mağaza sayısı 4 bin 396’ya, satış noktası sayısı da 12 bin 884’e ulaştı.Fransa’nın Cannes kentinde 13-15 Kasım tarihlerinde 25´incisi düzenlenen perakende ve gayrimenkul fuarı MAPIC, Türk markaları ile yabancı yatırımcıları bir araya getirdi. 80’e yakın ülkeden 9 bin civarında ziyaretçinin katıldığı fuarda, Türk markalarına başta Avrupa, Rusya ve Balkanlar olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda teklif geldi. Fuarı değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, Türk markalarının halen 125 ülkede mağaza ve satış noktalarının bulunduğunu, e-ihracat ile dünyanın en ücra köşesine bile ulaştıklarını vurguladı.

ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

Öncel “Önemli bir başarı elde etmekle birlikte ne yazık ki potansiyelimizin hâlâ çok gerisindeyiz. Hak ettiğimiz yere ulaşmada tanıtımın büyük rolü olduğunu biliyoruz. Bu nedenle dünyanın önde gelen fuarlarına markalarımızın katılımını çok önemsiyoruz. MAPIC’i de tanıtım ve yeni işbirlikleri için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki organizasyon da çok verimli ve başarılı geçti. Markalarımız yatırımcılarla ve işbirliği potansiyelleri bulunan firmalarla yüzlerce görüşme yaptı.

E-TİCARET DE ARTACAK

Özellikle Avrupa, Rusya ve Balkanlar’dan yoğun taleple karşılaştık. Başta ye me içme olmak üzere hediyelik eşya ve züccaciye markalarımızı tüm dünyada önemli fırsatlar beklediğini gözlemledik” dedi. Yabancı markalara Türk markalarını anlatma fırsatı da bulduklarını anlatan Öncel “Öte yandan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği´nin (AYD) ev sahipliği yaptığı yemekte Türkiye standına davet ettiğim yabancı yatırımcılara markalarımızın gücünü ve potansiyelini anlatma imkânı buldum. Önümüzdeki 3 yılda e- ticaretin çarpan etkisi ile yurt dışı ciromuzu çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

YOĞUN BİR İLGİ VARDI

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın da, Türk hazır giyim endüstrisinin yıllık yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İHKİB’in Dört Dörtlük Planı ile hazır giyim ihracatını orta vadede 33 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Ayaydın, şöyle devam etti: “Hedefi yakalayabilmemiz için tasarım odaklı, yüksek katma değerli, markalı üretimi ve ihracatı arttırmak zorundayız. Hazır giyim ve konfeksiyonda markalı ihracatımızın payı henüz yüzde 15´i bile bulmuyor.İHKİB olarak bu oranı hızla yüzde 25´e çıkarmayı planlıyoruz. Hazır giyimde küresel bir oyuncu olmamızın yanı sıra çok güçlü markalarımız var. Markalarımızın tanıtımı ve yeni işbirlikleri geliştirebilmek için MAPIC’te Türkiye standının kuruluşunda 3 yıldır BMD´ye destek veriyoruz. 9 hazır giyim markamızın yer aldığı stant bu yıl da çok yoğun ilgi ile karşılaştı.”