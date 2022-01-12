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Ekonomi

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı

Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.

NTV12 Ocak 2022 Çarşamba 07:08 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 07:14
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Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

NTV'de yer alan habere göre, 130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.

2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlasma sağlanamaması nedeniyle Türk metal grev kararı almıştı.

Taraflar 10 Ocak pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı. Bu sabaha karşı 02.30 itibariyle anlaşma sağlandı ve imzalar atildi

  • Türk Metal Sendikası
  • işveren sendikası
  • MESS

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