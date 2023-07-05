Türk-Mısır ticari ilişkilerinde yeni sayfa açılıyor: Karşılıklı ticaret hacmi 15-20 milyar dolara çıkabilir

Türkiye ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdiği belirtilmişti.

Diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesinin yeni dönemde taraflar arasındaki ticari ilişkileri de olumlu etkilemesi bekleniyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin 10 yıldır durağan olduğunu ancak son 1,5 yıldır karşılıklı olumlu adımlar atıldığını ifade etti.

Tarafların karşılıklı büyükelçi adayı belirlediklerini anımsatan Denizer, "Bu güzel haberle beraber, ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor. İki taraf da karşılıklı yatırımları teşvik ediyor. Türk makamları da özellikle irili ufaklı Türk yatırımcısının yeniden Mısır'da yatırım yapmasını istiyor ve teşvik ediyor." dedi.

- "KARŞILIKLI TİCARET HACMİ 15-20 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR"

Mısır'da Türklerin 2007'den bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Denizer, bu ülkede ağırlıklı olarak tekstil ve konfeksiyon olmak üzere 15-20 önemli Türk yatırımı olduğunu söyledi. Denizer, şunları kaydetti:

"Bunlarla beraber, önümüzdeki dönemde perakendecilik, enerji, ev aletleri, taşımacılık sektörlerinde de yeni yatırımlar bekleniyor. 2023-2024 döneminde öngörülen yatırım 500 milyon dolar seviyesinde. Bunun da artacağına inanıyoruz. Karşılıklı ticaret hacmimiz yaklaşık 10 milyar dolar. İlk defa Mısır, enerji ile cari fazla vermeye başladı. Türk ürünlerinin Mısır'a rahat girmesini sağlarsak, burada ticaret dengesini daha da artırabiliriz. Ağırlıklı sanayi ürünlerinden oluşan 10 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi 15-20 milyar dolar seviyesine çıkabilir."

- "TÜRK ÜRÜNLERİNE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILIRSA YATIRIM İMKANLARININ ÖNÜ AÇILIR"

Türk ürünlerinin Mısır'da çok ilgi gördüğünü, hem kalite hem imaj olarak pazarda önceliğinin olduğunu anlatan Denizer, "İlişkilerin iyiye gitmesiyle beraber Türk ürünlerine, gümrüklerde ve Merkez Bankası ödemelerinde pozitif ayrımcılık yapılırsa ticari faaliyetlerimiz artar, yatırım imkanlarının önü açılır." diye konuştu.

Denizer, Mısır'ın, Afrika ülkeleri, ABD ve Güney Amerika ülkeleriyle arasında gümrüksüz ticaret anlaşmaları olduğuna dikkati çekerek, bu durumun da Türk yatırımcısının Mısır'a yönelmesini teşvik ettiğini söyledi.

Gelecek dönemde Mısır'ın, Türkiye'nin en önemli ihracat ve ticaret partneri olacağını belirten Denizer, "DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi olarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılması ve ekonomik bağların yoğunlaştırılması hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

- 5 YILLIK DIŞ TİCARET VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019'da 3 milyar 316 milyon dolar olan ihracat, 2020'de 2 milyar 949 milyon dolar seviyesine geriledi.

2021'de iki ülkenin attığı karşılıklı adımların etkisiyle ihracat, 2020'ye göre yaklaşık yüzde 37 artarak 4 milyar 34 milyon dolara, 2022'de de 4 milyar 54 milyon dolara yükseldi. İhracat, bu yılın ocak-mayıs döneminde ise 1 milyar 169 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mısır'dan yapılan ithalat 2019'da 1 milyar 812 milyon dolar, 2020'de 1 milyar 635 milyon dolar oldu. İthalat 2021'de 2 milyar 87 milyon dolar, 2022'de 2 milyar 331 milyon dolara yükselirken, bu yılın ilk 5 ayında 1 milyar 299 milyon dolar olarak hesaplandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre, Türkiye ile Mısır arasındaki 2019-2023 Ocak-Mayıs dönemi itibarıyla ihracat ve ithalat verileri şöyle: