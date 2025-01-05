Türk MQ-9 Reaper geliyor! Komşuda ''Askeri dengeler değişiyor'' korkusu

Baykar'ın İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın almasının yankıları sürdüğü Yunanistan'da, "Türkiye MQ-9 Reaper boyutunda İHA geliştirecek" paniği başladı.

Baykar'ın 140 yıllık köklü geçmişiyle havacılık sektöründe faaliyet gösteren İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'i satın almasına ilişkin, "Bu hareket, Piaggio Aerospace'in deneyimini Baykar'ın gelişmiş İHA teknolojileriyle birleştirerek yeni nesil daha yüksek performanslı İHA'ların ortaya çıkmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MQ-9 REAPER GELİYOR"

Baykar'ın MQ-9 Reaper gibi MALE (Orta İrtifa Uzun Dayanıklılık) ve HALE (Yüksek İrtifa Uzun Dayanıklılık) İHA'larına yakın boyut ve yetenekte, daha fazla taşıma kabiliyetine sahip bir İHA geliştirme imkanına sahip olacağının altı çizildi.

Baykar'ın Bayraktar serisine Bayraktar HALE veya Bayraktar Goliath gibi yeni bir isimle devam edeceği ileri sürülen haberde, "Türkiye, Piaggio Aerospace'in satın alınmasıyla stratejik öneme sahip görev yapabilen İHA'lar üretme kabiliyetine kavuşacak ve dış tedarikçilere bağımlılığı azalacak. Böylece Türkiye'nin MQ-9 Reaper (ABD) veya Heron TP (İsrail) gibi İHA'larla rekabet edebilecek ülkeler kategorisine girmesi bekleniyor" denildi.

MQ-9 Reaper ve Heron TP boyutunda bir İHA'nın oluşturulmasının Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Afrika'daki Türk varlığını güçlendireceği kaydedildi.

Yeni İHA'nın ihracata sunulmasının Türkiye ekonomisine ivme kazandırma ve Baykar'ı küresel bir oyuncu haline getirmesinin muhtemel olduğunu yazan Yunan basını, "Bu nedenle Atina'nın daha gelişmiş yerli İHA'lar inşa etmek için Archytas gibi projelere yatırımını artırması zorunludur. Piaggio Aerospace'in satın alınması, bölgedeki askeri dengelerin değiştirilmesi ve Türk İHA endüstrisinin güçlendirilmesi açısından Türkiye ve Baykar için önemli bir stratejik adımdır" değerlendirmesinde bulundu.