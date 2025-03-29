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Ekonomi

Türk mühendisler yerli olarak üretti: Koca Yusuf'ta üretim artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Yalnızca enerjide değil, teknolojide de tam bağımsızlık zamanı. Adı gibi yerli ve güçlü Koca Yusuf Sondaj Kulesi ile yerli üretim artıyor, dışa bağımlılık azalıyor' dedi.

IHA29 Mart 2025 Cumartesi 12:31 - Güncelleme:
Türk mühendisler yerli olarak üretti: Koca Yusuf'ta üretim artıyor
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Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından Koca Yusuf Sondaj Kulesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın azaldığına dikkati çeken Bayraktar, "Yalnızca enerjide değil, teknolojide de tam bağımsızlık zamanı. Adı gibi yerli ve güçlü Koca Yusuf Sondaj Kulesi ile yerli üretim artıyor, dışa bağımlılık azalıyor. Tasarımı da, üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan Koca Yusuf, Milli Enerji ile Tam Bağımsız Türkiye için her gün yeni umutlar ekiyor, yeni hedefler ekliyor" açıklamasında bulundu.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
  • Bakan Bayraktar
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