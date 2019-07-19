Türk mühendislerden Romanya’ya akıllı fabrika

Yaklaşık 150 ülkede faaliyet gösteren Arçelik, küresel vizyonu kapsamında dünya beyaz eşya sektörü için örnek teşkil edecek bir fabrika yatırımını hayata geçirdi. Arçelik’in 150 milyon Euro yatırımla Romanya’da inşa ettiği Endüstri 4.0 standartlarındaki çamaşır makinesi fabrikasında kullanılan tüm teknolojiler Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Nesnelerin İnterneti, makine öğrenmesi ve veri analitiği uygulamalarıyla donatılan fabrikada montaj aşamasında tam donanımlı 140’a yakın robot görev yapıyor. Yeni fabrika, Avrupa’nın en yüksek otomasyon seviyesine sahip beyaz eşya üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. Yıllık üretim kapasitesinin 2020 yılına kadar 2.2 milyon adete ulaşması planlanan fabrikadan 85 ülkeye ihracat gerçekleştirilecek.

HIZ KAZANDIRIYOR

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, son teknolojiyle donatılmış fabrikaya ilişkin şunları söyledi: “Koç Topluluğu’nun dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım olan akıllı fabrikamızda Arçelik’in dijital yetkinliklerini zirveye taşıdık. Yeni sanayi devriminin en gelişmiş uygulamalarını barındıran akıllı fabrikamız, beyaz eşya sektörü açısından kutup yıldızı olacak. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan ‘Global Lighthouse Network’ seçmelerinde 2019 yılında ilk 10 fabrika arasına girdi ve dünyanın en gelişmiş üretim merkezleri arasına adını yazdırdı. Türkiye’deki mühendislerimizin geliştirdiği teknolojilerle donattığımız akıllı fabrika, verimliliği artırıp maliyetleri düşürürken, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek ürünleri geliştirmemiz için daha fazla hız ve esneklik de kazandırıyor.”

17 AYDA YAPILDI

Şirket, 2002 yılında Arctic markasını satın alarak girdiği Romanya’da Endüstri 4.0 standartlarında hayata geçirdiği yeni akıllı fabrikası ile geleceğin çamaşır makinelerini üretiyor. Ulmi kentinde 150 milyon Euro yatırımla hayata geçen ve 713 bin metrekare alana inşa edilen fabrikanın yapımı 17 ay sürdü.

Tam otomasyonla verimlilik % 30 arttı

Avrupa’nın otomasyon seviyesi en yüksek beyaz eşya üretim tesisi olan fabrikada makine öğrenmesi, siber fiziksel sistemler, veri analitiği ve Nesnelerin İnterneti uygulamaları yer alıyor. Dijital ve robotik teknolojilerle donatılan fabrikanın montaj sürecinde 140’a yakın robot görev alırken, 22.000 noktadan gerçek zamanlı toplanan veriler analiz edilerek üretim süreçleri mükemmel hale getiriliyor. Operasyonların yüzde 70’ten fazlası kendi karar veren ve kendi kendine yöneten sistemlerden oluşuyor. Üretimde kalite kontrol yüzde 100 tam otomatik görsel zekâ uygulamaları ile yapılıyor. Yüksek otomasyon fabrikada verimliliği yüzde 30 oranında artıyor.