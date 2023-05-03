Türk mühendisliğinin gururu! Türkiye ilki başardı: Avrupa'da 3'üncü sıraya girdik

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Trabzon Meydan Parkı'nda gerçekleştirilen "Yeni Zigana Tüneli" açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trabzon'un bugün tarihi günlerinden birini yaşadığını belirtti.

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Zigana Tüneli'nin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bugün Zigana Tüneli açılışına imza atarak ülkemiz için en önemli projelerden birisini daha başarıyla tamamlamanın gururunu bütün Trabzonlularla yaşıyoruz. Trabzon'u ve bölgeyi dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluşturuyoruz. Ülkemiz adına mühendislik harikası önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürüyoruz. Zigana Tüneli Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden birisidir. " dedi.

Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'ni 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettiklerini kaydederek, "Ayrıca 17 kilometre uzunluğunda Maçka yolunu da bölünmüş yol olarak inşa ettik. Bu proje dünyayı Türkiye'ye bağlayan vizyonumuzun ve çalışmalarımızın en önemli aşamalarından birisidir. Bütün Trabzon'a, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hem Trabzon'da hem de Türkiye'nin dört bir tarafında eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Enerji, heyecan ve inançlarının tam olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Tabii ki durmayacağız. Trabzon'u geleceğe taşıyacak nice eserlerde sizlerle beraber olacağız. Milletimizin teveccühü ve takdiri ile Trabzon aydınlık geleceğine doğru emin adımlarla ilerleyecek, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. " dedi.

"AK PARTİ'MİZİN İCRAATLARI BU YALANLARA EN GÜZEL CEVAPTIR"

Bakan Karaismailoğlu, muhalefeti eleştirerek, "Vatanımızın ve milletimizin menfaatine olan bütün işleri görmeye bile tahammül edemeyen bir zihniyet var maalesef ama unuttukları bir şey var. 21 yıldır milletiyle güç birliği yapan AK Parti'mizin icraatları bu yalanlara en güzel cevaptır. Karalama kampanyaları yürütenler şunu iyi bilsin ki devleti yönetmek, geleceği planlamak akıl ister, vizyon ister, yürek ister." diye konuştu.

Ülkede her alanda yatırımlar yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Bizim için durmak yok. Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Türkiye'de iki şeyin bitmeyeceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir AK Parti'nin icraatları, iki CHP'nin yalanları. AK Parti her zaman ülkemizdeki hizmet siyasetinin tek temsilcisi olmuştur ve inşallah 14 Mayıs seçimleriyle de bu istikrarı ve başarıları devam ettireceğiz. 14 Mayıs'ta ya teröristlerin desteklediğini seçeceğiz ya teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Ya Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Zigana Tüneli gibi nice dev eserleri engellemeye çalışanları seçeceğiz ya dünyayı Türkiye'ye bağlayan eserleri, hizmet fırtınası estiren liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Ya milletin değerlerini hiçe sayanları seçeceğiz ya da Ayosafya'yı yeniden özgür kılan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz."

Enerji, heyecan ve inançlarının tam olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Böylece eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz. Sayın hemşehrilerim, 14 Mayıs'ta Trabzon'da sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Trabzon hazırsa Türkiye de hazırdır, dünya da hazırdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

"61 YAPIYORSAK O ZAMAN İŞ BİTTİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de baba ocağı Trabzon'dan üniversite okumak için İstanbul'a gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kadere bakın. O zaman genç bir öğrenci olarak gitmiştim. Bugün karşınızda bir evladınız olarak, milletvekili adayı olarak buradayım. Desteklerinizi bekliyorum, oylarınızı bekliyorum, dualarınızı bekliyorum ama önce bana değil önce Cumhurbaşkanımıza. Gece gündüz çalışan, asla vazgeçmeyen, pes etmeyen, ne olursa olsun 'Topunuz gelin.' diyen Cumhurbaşkanı'mıza. Şimdi o 1. Bir de 6 milletvekili adayı var. Sevgili Trabzonlular, 6 milletvekili adayına daha oy var mı? Aynı Cumhurbaşkanımıza olduğu gibi var mı? Peki o zaman küçük bir diyalog yapalım, bu 6 ile 1 Trabzon'da bir araya gelince kaç ediyor. 61. 61 yapıyor muyuz? 61 yapıyorsak o zaman iş bitti. 61 demek bize her yer Trabzon demek. İnşallah 14 Mayıs demokrasi bayramında 6 ile 1'i bir araya getiriyor muyuz? Söz mü? Söz mü Trabzon."

Kalabalığa teşekkür eden Şen, "Bir evladınız olarak buradayım ve desteklerinizi, dualarınızı, oylarınızı bekliyorum ama dediğim gibi sırasıyla önce Cumhurbaşkanımıza sonra 6 arkadaşımıza hep birlikte. Bu sözü alarak bu sahneden iniyorum." diye konuştu.