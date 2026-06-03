Bolat, Paris'teki OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Bakan Bolat, toplantı kapsamında ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala'nın yanı sıra Ukrayna, Kanada, İsviçre, Katar ve Bulgaristan'dan ilgili bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bolat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, toplantı kapsamında, dünyada yükselen korumacılık eğilimleri karşısında Türkiye'nin serbest, adil ve kurallara dayalı uluslararası ticarete ilişkin yaklaşımını mevkidaşlarıyla paylaştığını belirtti.

Bakanlarla gerçekleştirecekleri ikili görüşmelerde de ekonomik ve ticari işbirliği imkanlarını değerlendirmeyi sürdüreceklerini aktaran Bolat, toplantıya OECD üyesi 38 ülkenin yanı sıra aday ve davetli ülkelerden üst düzey temsilcilerin katıldığını ifade etti.

Bolat, toplantıdaki oturumlarda, küresel ekonomi, dijital dönüşüm, yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma, ticaret, istihdam ve beceri politikaları başlıklarının ele alındığını vurgulayarak, güncel küresel ekonomik gelişmeler ve ortak politika öncelikleri üzerine katılımcılarla kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

"ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKATİ ÇEKTİK"

Ticaret Bakanı Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; ticaretin, yatırımların ve uluslararası ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı kapsamında düzenlenen "Teknoloji Dağılımını İlerletmek için Becerilerin, İş Gücünün ve İnsan Sermayesinin Rolü" başlıklı oturuma ana konuşmacı olarak katıldığını aktaran Bolat, "Oturumda diğer OECD üyesi ülkelerin bakanları ile birlikte dijital ve gelişmekte olan teknolojilerin, özellikle de yapay zekanın etkin şekilde kullanılabilmesi için, eğitim ve iş gücü politikalarının nasıl kurgulanması gerektiğini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bolat, geleceğin iş gücü ihtiyaçlarının karşılanması ve yapay zeka dönüşümünün nitelikli istihdam yaratan adil bir süreçle yönetilmesine ilişkin vizyonlarını dile getirdiklerini belirterek, "Teknolojik dönüşümün merkezine insanı alan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iş dünyasının inşası için uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çektik." açıklamasını yaptı.

Bakan Bolat, nisanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da "Nesiller Boyunca Yeteneğin Kilidini Açmak" temasıyla OECD Beceri Zirvesi düzenlendiğini hatırlattı.

BAKAN BOLAT'IN PARİS'TEKİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bolat, Paris'te ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile yaptıkları görüşmede, Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumunu ve geleceğe dönük işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Sefcovic ile yaptıkları toplantıda da Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini aktaran Bolat, burada Gümrük Birliği'ni etkileyen güncel gelişmeleri ele aldıklarını, Türkiye'nin AB'nin rekabetçilik ve ekonomik güvenlik politikalarına yönelik beklentilerini paylaştıklarını kaydetti.

Bolat, Sefcovic ile dijital ekonomi, yeşil dönüşüm ve ticari sorunların çözümüne yönelik işbirliği imkanlarını da görüştüklerinin altını çizdi.

TÜRKİYE VE UKRAYNA, ARALARINDAKİ DIŞ TİCARET HACMİNİ 7 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Bolat, toplantı vesilesiyle Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kachka ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik işbirliği imkanlarını ele aldıklarını aktardı.

"İkili ticaret hacmimizin 6,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını memnuniyetle değerlendirirken, bu rakamı 2026 yılı sonuna kadar 7 milyar dolar seviyesine çıkarmaya yönelik ortak irademizi teyit ettik." ifadesini kullanan Bolat, görüşmede Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi süreci ile Ukrayna'nın yeniden inşa çalışmalarında Türk firmalarının üstlenebileceği rol hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarına işaret etti.

Bolat, "Müteahhitlik sektörümüz bugüne kadar Ukrayna'da 340 projede toplam 10,3 milyar dolar tutarında proje üstlendi. Bu alandaki güçlü ortaklığımızı daha da geliştirerek sürdürme kararlılığımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulunarak, Kachka ile Türkiye ve Ukrayna arasında oluşturulan Yeniden Yapılandırma Görev Gücü'nün ikinci toplantısına Türkiye'nin ev sahipliği yapması yönündeki tekliflerini ilettiklerini belirtti.

Bolat, "Türkiye olarak Ukrayna ile karşılıklı fayda temelinde ekonomik işbirliğimizi güçlendirmeye, ticaretimizi artırmaya ve bölgesel refaha katkı sağlayacak ortak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Bolat, toplantıda DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala ile DTÖ'nün 14. Bakanlar Konferansı (MC14) sonrasında izlenecek süreci, DTÖ reformu ve çok taraflı ticaret sisteminin daha etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmaları ele aldıklarının altını çizdi.

"Küresel ticaretin öngörülebilirliği, şeffaflığı ve istikrarı açısından büyük önem taşıyan, kurallara dayalı, çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerine yer veren Bolat, Türkiye'nin kurallara dayalı, kapsayıcı, adil ve etkin çok taraflı ticaret sistemine olan güçlü desteğini sürdüreceğini vurguladı.