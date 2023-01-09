Türk müteahhitlerin gözü Irak ve Suudi Arabistan pazarlarında

Eren, Bakan Muş'un katılımıyla TMB merkezinde gerçekleştirilen "2022 Yılı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirmesi" programında çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sektörün, 2022 yılına Kovid-19 salgınının belli ölçüde kontrol altına alınması ve petrol fiyatlarında görülen artışın etkisiyle olumlu bir hava içinde girdiğini belirten Eren, buna karşın geçen yılın hemen başlarında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın faaliyetleri açısından dengeleri değiştirdiğini ve sektör için büyük bilinmezlikler getirdiğini anlattı.



Erdal Eren, şunları kaydetti:

"Türk müteahhitliği dünyada artık bir marka haline geldi, Türk müteahhitlik firmaları faaliyetlerini ağırlıkla Avrasya ve Orta Doğu'da sürdürürken Afrika'da rakipleri karşısında öne çıkmakta ve Avrupa'da giderek artan sayıda ve katma değeri yüksek projeler üstlenmektedir. Üstlendiğimiz projelerle başardığımız mal ve hizmet ihracatının yanında, yurt dışı projelerimizde istihdam edilen Türk iş gücü sayısını artırmak en öncelikli hedefimizdir. Yurt dışında istihdamı artırma çabalarımızın önündeki iki büyük engel olan işçilerimizden alınan gelir vergisi sorununu, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Hazine ve Maliye Bakanı'mızın girişimleri neticesinde geçtiğimiz ay itibarıyla çözdük. İkinci sorun olan hukuki uyuşmazlıklar konusunda da yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ve Ticaret Bakanı'mızın kararlılığı çerçevesinde ocak ayı sonuna kadar çözüme ulaşmış olacağız."

Rusya ve Ukrayna pazarlarındaki gelişmeler yanında Irak pazarının da sektör için önemini koruduğunu vurgulayan Eren, Irak'ta hükümetin kurulmasının ardından oluşan siyasi istikrarla Türk müteahhitleri daha fazla iş imkanı ortaya çıkacağını dile getirdi.



Eren, "Bu kapsamda Sayın Bakan'ımız (Ticaret Bakanı Muş) başkanlığında Irak'a yakın zamanda bir müteahhitlik heyeti ziyareti düzenleyeceğiz. Önümüzdeki 10 yıl içinde hayata geçirilmesi öngörülen yaklaşık 3,3 trilyon dolar tutarında projeyle bölgede öne çıkan Suudi Arabistan ile sektörel temaslar geçen yıl hız kazanmıştır. Söz konusu projelerden Türk müteahhitlik firmalarının pay alması, sektörün küresel pazardaki mevcut zorluklardan daha az etkilenmesi için son derece önemlidir. Bu çerçevede, yine Sayın Bakan'ımızın talimatıyla Suudi Arabistan'a da bir müteahhitlik heyeti ziyareti için çalışmalara başlamış bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ BİR TAKIM OYUNUDUR"

Eren, TMB'nin, İslam Ülkeleri Müteahhitler Federasyonunun (FOCIC) yeni dönem yönetiminde Başkan Yardımcılığı düzeyinde temsil edileceğine dikkati çekerek, "Böylece müteahhitlerimiz için gerek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesi gerek İslam Kalkınma Bankası fonlarından daha etkin yararlanılması hususlarında yeni imkanlar ortaya çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Kamu-özel işbirliği konusunda sahip oldukları deneyimle yurt dışında yeni projeler üstlenmeyi beklediklerini ve gittikleri ülkelerde yatırımcı olarak da yer almayı hedeflediklerini dile getiren Eren, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çerçevede ihtiyaç duyacağımız finansmanın temini amacıyla Bakanlığımız öncülüğünde çok taraflı ve bölgesel kalkınma bankaları ve diğer ülke ihracat kredi kuruluşlarıyla ilişkiler geliştiriyoruz. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri bir takım oyunudur. Devletimizin desteği oldukça takımın bir bütün olacağı ve başarıya ulaşacağı aşikardır. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde, güç birliğiyle sorunların üstesinden gelerek yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum."

- KONGRE İSTANBUL'DA YAPILACAK

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Başkanı İrfan Aker de sektör olarak 2022 yılı sonu itibarıyla 134 ülkede, 2 bin 583 projede, 3 milyar dolar tutarında iş üstlendiklerini belirterek, "Ülkeler ve rakamlar 2021 yılı sonuyla mukayese edildiğinde, 2022 yılında 5 yeni ülkede daha teknik müşavirlik hizmetlerine başladık. Yine 2022 yılı içinde 130 yeni proje üstlendik ve 2021 yılında 153 milyon dolar olan üstlenilen toplam proje bedelini yüzde 54 artırarak 2022 yılında 236 milyon dolara ulaştırdık." diye konuştu.



Aker, Avrupa Müşavirlik Mühendislik Birlikleri Federasyonunun genel kurulu ve kongresinin de 1‐2 Haziran 2023'te İstanbul'da yapılacağı bilgisini verdi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlerin geçen yıl yurt dışında üstlendikleri proje bedeli 17 milyar 796 milyon 934 bin dolar oldu. Bu kapsamda en fazla iş üstlenilen ülke 2 milyar 15 milyon dolarla Rusya olurken bu ülkeyi 1 milyar 764 milyon dolarlık işle Azerbaycan ve 1 milyar 580 milyon dolarlık işle Irak takip etti.