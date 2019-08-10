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Türk otomotiv sanayisini rahatlatan düzenleme

Otomotiv sanayicilerinin, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması durumunda olumsuz etkilenmemeleri için otomotiv ürünlerinin tip onay geçerliliğinin sürdürülmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

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 Bugün yayınlanan tebliğ değişikliğiyle de olası Brexit durumunda otomotiv sektörünce kullanılan ve Birleşik Krallık Onay Kuruluşunca düzenlenmiş tip onayına sahip otomotiv ürünlerinin, söz konusu tip onaylarının geçerliliğinin sürdürülmesine yönelik iş ve işlemler düzenlendi. Avrupa Birliğinin kendi otomotiv sanayicileri için yaptığı düzenlemelerle uyumlu şekilde, paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanan değişiklikle, otomotiv sanayicilerinin Birleşik Krallık’ın AB’den muhtemel ayrılığından olumsuz etkilenmemesi sağlandı. 

HİBRİTE SES AYARI 

Öte yandan, hibrit ve sade elektrikli araçlarda Akustik Araç Uyarı Sistemine ilişkin teknik hükümlerin belirlendiği AB’de yayımlanan regülasyonlar dikkate alınarak, “Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de dün yayımlandı. 

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