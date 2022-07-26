'Türk oyunu' dünyada tuttu! Avrupa şampiyonu olduk

Türk oyun sektörü, 2021'de 266 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yılın ilk yarıyılında ise 333 milyon dolar yatırım alarak 6 ay içerisinde 2021'in toplamını geride bıraktı. Böylece Türk oyun sektörü, hem kendi rekorunu yeniledi hem de Avrupa birincisi oldu. Türkiye'nin ardından 158 milyon dolarla İngiltere ikinci sırada yer alırken Norveç ise 60 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

HER GÜN YENİ BİR YATIRIM

2022'nin ilk yarıyılında 160 Türk girişimine yatırım yapıldı. Böylece yaklaşık olarak her gün yeni bir girişim yatırım almış oldu. Finans sektörü, 20 adet yatırımla ilk sırada yer aldı. Ardından 12'şer yatırımla oyun sektörü geldi. Yatırım adedi bakımından ilk sırada yer alan finans girişimleri, ortalama 1,35 milyon dolar yatırım aldı. Girişim başına düşen ortalama yatırım miktarı oyun sektöründe 28 milyon dolar oldu. Böylece oyun sektörüne yapılan yatırımlar, e-ticaret ve finans sektörüne yapılan toplam yatırımın 4 katını geçti.

"TÜRK OYUN SEKTÖRÜNÜN YIL SONUNU EN AZ 500 MİLYON DOLARLA KAPATMASINI BEKLİYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Game Factory İletişim Direktörü Rıfat Tellioğlu, blockchain ve metaverse girişimlerine yapılan yatırımların 20 milyon dolara ulaştığını ve ileriki dönemlerde daha fazla yatırım göreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk yarısında oyun sektörüne yapılan yatırımlar adet bakımından azalsa da yatırım miktarı, 2021'in toplamını geride bıraktı. 6 ay içerisinde 333 milyon dolar yatırım alan Türk oyun sektörünün yıl sonunu en az 500 milyon dolarla kapatmasını bekliyorum. Ayrıca, ilk yarıyılda Türkiye'deki blockchain ve metaverse girişimlerine yapılan yatırımlar 20 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemlerde daha çok blockchain oyununun yatırım aldığını göreceğiz."

200 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye oyun pazarının büyüklüğü geçen yıl 1.2 milyar dolara yükselmiş, dijital oyuncu sayısı da 42 milyon olmuştu. Pandemide ivme kazanan alanlardan biri olan oyun pazarının 2021 yılında global büyüklüğü 176 milyar dolara ulaşmıştı. Bunun 90 milyar doları mobil oyunlardan geliyor. Bu yılın sonunda ise Rusya ve Ukrayna pazarının olumsuz etkilerinden sıyrılabilirse oyun pazarının büyüklüğünü 200 milyar doları geçmesi bekleniyor. Newzoo'nun yayınladığı verilere göre global oyuncu sayısının sene sonunda 3,09 milyar oyuncuya ulaşacağı belirtiliyor.

MOBİL OYUN ALIŞVERİŞLERİ YÜKSELİŞTE

Uluslararası 85'i aşkın oyun firmasının yetkili satıcısı olan oyunfor.com'un açıkladığı verilere göre haziran ayında tüm platformlardaki oyun alışverişleri hem önceki aya, hem de geçen yılın aynı ayına göre büyük yükselişe geçti. Böylelikle mayıs ayına göre %12, 2021'nin haziran ayına göre ise yüzde 27 bir artış gerçekleşti. Oyun alışverişlerindeki en büyük artışın mobil kategorisinde olduğu belirtilirken PC ve konsol oyunu alışverişleri de diğer aylara göre artış gösterdi. PC oyunlarının satışlarındaki artış nisan ayında yüzde 26, mayıs ayında 24, haziranda ayında ise yüzde 23 oldu. Konsol oyunlarının satışları, 3 ay boyunca yüzde 14'te kalırken, mobil oyun satışları, nisan ayında yüzde 60, mayıs ayında yüzde 62, haziran ayında yüzde 63 arttı.