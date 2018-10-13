Türk piyasaları dünyadan ayrıştı
Piyasalarda bir haftadır süren Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılacağı yönündeki beklentiler dün gerçekleşti.
Beklentiler nedeniyle dolar gün içinde 5.84 lira seviyesine kadar geriledi. Borsa ise gün içinde yüzde 2’ye varan artış yaşadı. Brunson’ın dün serbest kalmasıyla gelen kar satışları sonrası Borsa İstanbul 97 bin puandan dönerken günü de yüzde 1.86 artışla tamamladı. Dolar ise karar sonrsasında 5.92 lira oldu. Kararın önceden fiyatlanmış olması, kâr satışlarının gelmesine neden olsa da Türkiye tüm dünya piyasalarından ayrıştı. Son 2 günde ABD borsalarındaki yüzde 6 değer kaybına dikkat çeken uzmanlar küresel satış dalgasının Türkiye varlıkları üzerinde önemli bir etki yaratmadığını belirtiyor. Uzmanlar yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesini gören dolarda önümüzdeki günlerde 5.75 ve 5.50 seviyelerinin gündeme gelebileceğini öngörüyor.
DOLAR 5.5 LİRAYA İNER
İş Yatırım tarafından yayınlanan ‘Rahip Günü’ başlıklı bültende Türkiye’nin en iyi performans gösteren piyasa olduğu belirtilerek “Aylardan ekim olunca ve ABD hisseleri iki günde yüzde 6.0’nın üzerinde değer kaybedince “1987 Ekim krizi tekrarlanabilir” yorumları artmaya başladı. Her iki dönemde de tartışmalı vergi indirimleri, faizlerde sert bir yükseliş yaşanması 1987 Ekim’i ile yapılan karşılaştırma için meşru bir zemin yaratıyor. Buna rağmen döviz piyasasında, tahvillerde ve hisse senedinde açık ara en iyi performans gösteren piyasa olduk” denildi. Alnus Yatırım’ın “Bir Hikayenin Daha Sonuna Geldik mi?” başlıklı günlük piyasa bülteninde ise “Liraya hücum var. Dolar kuru üç günde 6.15’den 5.90’a indi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde 5.50’lere inecek. Bu rakamlar döviz borçlusu reel sektör için büyük nimet. Bankalarla yapılandırma yapan şirketlere, mevcut kurdan liraya krediye dönme imkanı da sağlandığından bugünler yapılandırma için de uygun günler” ifadesi kullanıldı.
ABD yönetimi Brunson’ın serbest bırakılmama kararına tepki göstererek bazı Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı açıklamış ve Türkiye’ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına karar vermişti. ABD hali hazırda Türkiye’ye çelikte yüzde 50, alüminyumda yüzde 20 ek gümrük vergisi uyguluyor.
Brunson kararı sonrası risk primimiz düştü
Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasıyla birlikte kredi risk primi olarak adlandırılan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri ise dün 3.5 puan düştü. Uluslararası piyasalarda işlem gören Türkiye’nin 2020 vadeli dolar cinsi tahvilleri 0.4 sent birden değer kazandı.
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