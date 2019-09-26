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Türk restoranları dünyaya açılıyor

Türk lezzetlerini dünyaya taşıyan restoran zincirlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Nusr-et, Günaydın, Sofra, Champion Pizza gibi markaların ardından Happy Moon’s da yurt dışına yöneldi.

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İlk yurtdışı şubesini geçen hafta Bakü’de açan Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu sırada ise Londra’nın olduğunu söyledi. Aymutlu bu ülkeye yerel ortakla adım atacaklarını belirterek “İngiltere’de başarılı olursak ABD ve diğer ülkelere girmek kolay” dedi. 20 yılı geride bıraktıklarını ve şu an 28 restorana ulaştıklarını anlatan Aymutlu, son 1 ayda 5 şube açtıklarını belirtti. “28 şubeli bir restoranı işletmek;  hemen hemen bir fabrika işletmek ile aynı. Çünkü her işletmede 70 kişi çalışıyor” diyen Aymutlu geçen yıl ciro ve şube sayısı olarak yüzde 56 büyüdüklerini anlattı.

2 BİN 200 ÇALIŞAN VAR

Aymutlu “Bu yıl da yüzde 50 büyüme gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 2018’de müşteri sayısı 6.9 milyondu. Bu yıl hedef 8 milyon. Ciro hedefimiz ise 250 milyon TL. Yaklaşık tüm şubelerimizde 2 bin çalışanımız var” dedi.

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