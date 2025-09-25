Rusya'da üretilen ekipmanın sevkiyatına ilişkin tören, Rusya nükleer endüstrisinin 80'inci yıldönümü kapsamında başkent Moskova'da düzenlenen "Dünya Nükleer Haftası" uluslararası forumunda gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, buradaki konuşmasında, Akkuyu NGS'de aynı anda 4 ünitenin inşa edildiğini ve burasının dünyanın en büyük nükleer inşaat sahalarından biri olduğunu söyledi.

Likhachev, reaktör basınç kabının nükleer güç ünitesinin kalbi olduğunu belirterek, "Türkiye'deki 4'üncü ünite için gönderilecek reaktör kabı, ülkemizde üretilen 250'nci reaktör kabı olurken aynı zamanda uluslararası projelerimiz için üretilen 80'inci reaktör kabı konumunda." bilgisini paylaştı.

AKKUYU NGS'DE İLK ÜRETİM 2026'DA HEDEFLENİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan da Türkiye'nin ortaya koyduğu Ulusal Enerji Stratejisi'nin 2053'e kadar karbon nötr olma taahhüdüyle sürdürülebilir kalkınma ve enerji güvenliği üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Demircan, nükleer enerjinin, güvenilir ve düşük karbonlu bir kaynak olmasının yanında daha geniş kapsamlı teknolojik ilerleme ve ekonomik büyümenin katalizörü olarak da hayati öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2050 yılına kadar küçük modüler reaktörler (SMR) gibi yenilikçi teknolojileri de içeren en az 20 gigavatlık nükleer kapasiteyi devreye almayı hedefliyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin barışçıl nükleer gelişiminde bir dönüm noktasıdır. Şu anda Akkuyu NGS'nin tüm üniteleri inşa halinde. Yaklaşık 30 bin işçinin istihdam edildiği devasa bir projeden bahsediyoruz. Bugün, 4'üncü güç ünitesinin reaktör kabının sahaya sevkiyatı, iki ülkenin projeyi uygulama konusundaki ortak kararlılığının güçlü bir göstergesi."

Akkuyu NGS'de ilk elektrik üretiminin gelecek yıl hedeflendiğini aktaran Demircan, "2028 yılı sonuna kadar tüm ünitelerin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor. Akkuyu NGS ile elektrik üretimimizin yüzde 10'unu karşılayacak ve yılda 35 milyon ton karbon emisyonunu azaltacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından reaktör basınç kabının sevkiyatı, gerçekleştirilen canlı bağlantıyla başlatıldı. Sevkiyatın yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor. Yaklaşık 13 metre uzunluğundaki ve 4,5 metre çapındaki reaktör kabı, 320 ton ağırlığa sahip. Ekipmanın Akkuyu NGS sahasına ulaşmasıyla birlikte nükleer adaların şekillendirilmesi süreci tamamlanacak.