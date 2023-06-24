Türk-Rus harikası! Türkiye için büyük fırsat: Yeni projeler dahil olabilir

Sanayi, ekonomi, savunma ve teknoloji gibi birçok alanda atağa geçen Türkiye, Rusya ile yaptığı Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali yeni ufuklara kapı açmaya devam ediyor. Son olarak Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Türkiye ile yapılan ortaklığa dikkat çekerek, "Rosatom, yeni iş birliği alanlarını görüşmeye her zaman açıktır." dedi.

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Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ sponsorluğunda İstanbul'da gerçekleştirilen 5'inci Nükleer Santraller Fuarı ve 9'uncu Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) 2023'e yönelik, "NPPES, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin inşasındaki tüm potansiyel katılımcılar için bir iletişim platformudur." ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ, 21-22 Haziran'da İstanbul'da ana sponsorluğunu üstlendiği zirve boyunca yürütülen iş programına aktif bir şekilde dahil oldu.

Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ yetkilileri zirve kapsamında katılımcılara ve konuklara Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi hakkında bilgi vererek, Türk şirketleriyle nükleer ve nükleer olmayan teknolojiler konularında yapılabilecek yeni iş birliği alanlarını tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Zoteeva, foruma ilişkin şunları kaydetti:

"NPPES, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin inşasındaki tüm potansiyel katılımcılar için bir iletişim platformudur. Tüm Türk tedarikçilere proje hakkında güncel bilgi sağlamak bizim için çok önemli. Türkiye'deki çeşitli sektörlerden temsilcileri projeye aktif olarak dahil etmeye ve yıllardır birçok nükleer teknoloji uygulamasında lider olan Rosatom'un iş tekliflerinin ufkunu genişletmeye devam ediyoruz."

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko ise zirvenin açılış töreninde, şu ifadeleri kullandı:

"Rosatom, Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklığımızı takdir ediyor ve geliştirilmesi için büyük bir potansiyel görüyor. Rosatom, yeni iş birliği alanlarını görüşmeye her zaman açıktır. Elbette buna yeni yüksek kapasiteli nükleer güç santrali projeleri de dahil olabilir, ancak her şey bunlarla kalmayacaktır. Potansiyel ortaklarımıza su arıtmadan araştırma reaktörlerine ve nükleer tıbba kadar çeşitli alanlarda ürün ve çözümler sunmaya hazırız."

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyon Direktörü Denis Sezemin de forumdaki konuşmasında, her bir güç ünitesinin inşaat durumu hakkında bilgi vererek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sezemin, "Bu yıl Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde genel kurulum çalışmalarını ve işletmeye alma öncesi işlemleri başlatabilmemiz için güç aktarım tesislerinin, kara tesislerinin ve yardımcı binaların hazırlığını bitirmemiz gerekiyor. Proje ile Türkiye daha istikrarlı bir enerji sisteminin yanı sıra nükleer enerji alanında yetkinlik geliştirme ve üreticilerin daha sonra uluslararası pazarlara girme fırsatına kavuşuyor. Akkuyu NGS Projesi ekonomik büyümeye, altyapının, yerel üretimin, bilim ve eğitim alanının ve diğer sektörlerin gelişimine katkıda bulunmakta ve önümüzdeki yıllar boyunca Türkiye'nin kalkınmasını desteklemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Sezemin ayrıca Akkuyu NGS'nin yerelleştirme programı kapsamındaki olumlu dinamiklere de dikkat çekerek, "Geçtiğimiz yıl, projeye sağlanan ekipman, malzeme ve hizmetler için Türk şirketlerine verilen sözleşmelerin toplam tutarı 1 milyar dolardan fazla artarak 3,2 milyar dolardan 4,3 milyar dolara yükseldi." bilgisini paylaştı.

Zirve kapsamında düzenlenen "21. Yüzyılda Nükleer Endüstri: Güvenlik, Güvenilirlik, Çevre" başlıklı ana panel oturumunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Nükleer Enerji Bölümü Başkanı Mikhail Chudakov, Rosatom Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Başkan Yardımcısı ve Bölge Merkezi Direktörü Alexander Voronkov, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzmanı Hakan Hatipoğlu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TÜNAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Necati Kaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirak sunum yaptı.

Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ uzmanları, forumdaki ziyaretçilere Akkuyu NGS Projesinde kullanılan teknolojik çözümler, "VVER-1200, 3+ nesil" reaktör teknolojisi, güvenlik sistemleri ve projenin ilerleyişi hakkında bilgi verdi.