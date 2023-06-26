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Ekonomi

Türk-Rus harikası! Türkiye'den dev proje: Hayati aşamaya geçildi

Türkiye-Rusya ilişkileri tarihinin en büyük projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci ünitesine güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından olan ve reaktör bölmesini koruyarak sızdırmazlığını sağlayan iç koruma kabuğunun beşinci katmanı kuruldu.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
Türk-Rus harikası! Türkiye'den dev proje: Hayati aşamaya geçildi
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Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu iç koruma kabuğu doğrudan Akkuyu NGS inşaat sahasında üretilen bir çelik kaplama ve özel beton karışımından oluşuyor.

Koruma kabuğunun silindirik ve kubbeli kısımları arasındaki bir geçiş elemanı olan beşinci katmanın kaynak işlemi, toplam 12 metal kesit ve 129 ton ağırlığında bir halka yapı oluşturmak üzere önceden yapıldı. Katman bu işlemin ardından dünyanın en güçlü paletli vinci kullanılarak reaktör binasındaki tasarım konumuna getirildi.

TÜRK-RUS HARİKASI! TÜRKİYE'DEN DEV PROJE: HAYATİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, kurulum işleminin tamamlanmasına ilişkin, "Beşinci katmanın kurulumu, çok sayıda koşulla dikkatli bir hazırlık gerektiren, teknolojik olarak karmaşık bir süreçtir. Bu katman, iç korumanın silindirik ve kubbeli kısımlarını birbirine bağlıyor. Uzun yıllara dayanan inşaat deneyimimiz, koruma kabuğu modüllerinin montajı ve kurulumunda zamandan tasarruf sağlıyor. Bu sayede beşinci katmanın kurulumu sadece iki saat sürdü. 2 numaralı ünitenin yüksekliği bu işlemin ardından 6,5 metre artarak 43,1 metreye yükseldi." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS'de iç koruma kabuğunun inşası ile eş zamanlı olarak, reaktör binasının dış ve iç duvarlarının inşasına da devam ediliyor. Ayrıca araç, yaya geçitlerinin ve yedek geçitlerin gömülü kısımlarının montajı da sürüyor.

Akkuyu NGS güç üniteleri, birçok nükleer santralin güvenlik alanındaki deneyimini dikkate alan modern ve yüksek teknolojili VVER-1200 reaktör üniteleri ile donatılıyor. Bu reaktörlerin iç ve dış olmak üzere çift koruma kabuğu bulunuyor. Betonarme olan dış kabuk, 9 büyüklüğüne kadar depremler, tsunamiler, kasırgalar ve bunların kombinasyonları gibi her türlü aşırı dış etkiye dayanma kabiliyetine sahip bulunuyor.

  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali
  • reaktör
  • nükleer enerji
  • ekonomi
  • Rusya

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