Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ikinci güç ünitesinin makine dairesine ait ana köprülü vinç devreye girdi. Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, ikinci güç ünitesinin makine dairesinde 350 ton kapasiteli köprülü vinç devreye alındı.

TÜRK-RUS ORTAKLIĞINDAKİ PROJEDE YENİ AŞAMA

Vincin kirişlerinin yerine yerleştirilmesiyle başlayan süreçte uzmanlar, birkaç ay boyunca elektrik devrelerini, iç mekanizmaların kontrol ve izleme devrelerini ve vincin güvenli şekilde çalışmasından sorumlu ekipmanı ayarladı.



Daha sonra vince maksimum yük çalışması da dahil statik ve dinamik testler uygulandı. Uzmanlardan oluşan komisyon, kontrol işlemlerinin sonuçlarına dayanarak ekipmanı kabul edip vincin çalışmaya hazır olduğunu onayladı.

Vinç, türbin binasında hem inşaat ve montaj işleri aşamasında hem de nükleer güç santralinin işletimi sırasında kaldırma, taşıma, yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılacak.

Vincin devreye alınması, türbin adası ekipmanının kurulumuna başlanmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, makine dairesindeki köprülü vincin hizmet ömrünün, güç ünitesinin yaşam döngüsü için tasarlandığını belirtti.

Köprülü vincin türbin jeneratörü ve diğer ağır ekipmanları kurmak için kullanılacağını kaydeden Butckikh, "Tüm bu ekipmanlar halihazırda sahada bulunuyor ve gerekli hazırlıkların ardından aşamalı kurulumlarına geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Çalıştırılarak rölantiye alındı

4 ünitede eş zamanlı çalışma

Operasyon tamamlandı