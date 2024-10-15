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Ekonomi

Türk-Rus ortaklığındaki projede yeni aşama! 255 tonluk dev böyle yerleştirildi

Mersin'de inşa edilen ve Türkiye'de bir ilk olan Türk-Rus ortaklığında inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yen bir aşama daha tamamlandı. Türk-Rus harikasına toplam ağırlığı 255 ton olan rotorun montajı yapıldı.

DHA15 Ekim 2024 Salı 13:31 - Güncelleme:
Türk-Rus ortaklığındaki projede yeni aşama! 255 tonluk dev böyle yerleştirildi
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci Güç Ünitesi'nin türbin tesisinde, iki düşük basınç rotorunun sonuncusu da tasarım konumuna yerleştirildi.

Toplam ağırlığı 255 ton olan rotorun montajı, ekipman imalat tesisini temsilen bir mühendisin gözetiminde gerçekleştirildi. Türbin kurulumunun bir sonraki aşamasında uzmanlar, tüm parçaların doğru hizalanmasını sağlayacak ve bu süreçte ekipman parçaları birbirine uygun şekilde konumlandırılacak. Ardından uzmanlar, türbini çark cihazına yerleştirecek ve montajın doğruluğunu, hizalanmanın uygunluğunu ve işletim sistemlerinin hidrolik testler için hazır olup olmadığını kontrol edecekler.

'BU İŞLEMLER, ÇEŞİTLİ TEKNİK YAPILARDA 3 BİNDEN FAZLA BAĞLANTININ KAYNAKLANMASI ANLAMINA GELİYOR'

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Rotor bir köprü vinç kullanılarak monte edildi. Rotorun montajı, yüksek hassasiyet gerektiren teknik açıdan karmaşık bir işlem olma özelliğini taşıyor. İşlem, başarılı bir şekilde tamamlandı ve Akkuyu NGS'nin 1'inci Ünitesi'nin türbin ünitesinin tüm büyük boyutlu bileşenleri tasarım konumuna monte edilmiş oldu. Türbin tesisini test etmeye başlamadan önce türbin şaftı hattını ayarlamamamız, ikincil devrenin yoğunluğunu ve sızdırmazlığını sağlamamız gerekiyor. Bu işlemler, çeşitli teknik yapılarda 3 binden fazla bağlantının kaynaklanması anlamına geliyor."

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