  • Türk savunma devinden yeni rekor! Yabancı rakiplerine fark attı
Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN, yeni bir rekor daha kırarak piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN ise bu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrıştı.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 13:41 - Güncelleme:
Türkiye'deki güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yatırımcıların savunma sanayi hisselerine talebi piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN ise bu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrıştı.

Yıla 230,20 liradan başlayan şirketin hisseleri, takip eden aylarda yükseliş trendinde hareket etti. Geçen yıl eylül ayında 1 trilyon lirayı geçerek bu barajı aşan ilk şirket unvanını alan ASELSAN, bugün itibarıyla yeni bir rekora daha imza attı. ASELSAN hisse fiyatı bugün 442 liraya ulaştı ve şirket, piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

Böylece BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi değeri yılbaşından bu yana yüzde 91 artmış oldu.

Borsa İstanbul'da piyasa değeri açısından en büyük 10 şirketin piyasa değeri şöyle:

Şirket AdıPiyasa Değeri (TL)
ASELSAN2.015.520.000.000
Destek Faktoring909.999.999.090
Enka İnşaat622.800.000.000
Garanti BBVA553.140.000.000
Tüpraş518.789.714.760
Koç Holding505.911.666.970
BİM Birleşik Mağazaları441.900.000.000
Türk Hava Yolları416.760.000.000
Akbank374.140.000.000
Türkiye İş Bankası 354.749.574.300

