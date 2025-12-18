İSTANBUL 13°C / 5°C
Ekonomi

Türk savunma sanayii rekor ihracata koşuyor: 8,5 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının bu yıl 8,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

18 Aralık 2025 Perşembe 12:47
Türk savunma sanayii rekor ihracata koşuyor: 8,5 milyar dolara ulaştı
İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından Türkiye savunma sanayisinin milli ve yerli yapısına katkı sunmak amacıyla 7'nci kez düzenlenen "Savunma Sanayii Buluşmaları", sektörden farklı kesimleri bir araya getirdi.

"Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik" konularını ele alan bu yılki zirvenin açılışı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, İstanbul Valisi Davut Gül, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan SSB Başkanı Görgün, sektörde farklı alanlarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Sektördeki ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Görgün, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının bu yıl 8,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

