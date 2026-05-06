İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2289
  • EURO
    53,3889
  • ALTIN
    6860.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türk savunma sanayisi Asya'da güçleniyor! ASELSAN'dan dost ve kardeş ülkeyle tarihi anlaşma
Ekonomi

Türk savunma sanayisi Asya'da güçleniyor! ASELSAN'dan dost ve kardeş ülkeyle tarihi anlaşma

Türk savunma sanayiinin küresel yükselişi sürüyor. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında ASELSAN ile Endonezya makamları arasında iki önemli sözleşme imzalandı.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisi Asya'da güçleniyor! ASELSAN'dan dost ve kardeş ülkeyle tarihi anlaşma
ABONE OL

SAHA 2026, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılıyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026'da, ASELSAN ve Endonezya makamları arasında iki sözleşmeye imza atıldı.

Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak teknolojiler için İnsansız Deniz Araçları Faydalı Yükleri Sözleşmesi, Endonezya Silahlı Kuvvetleri için geliştirilecek teknolojiler için de Görev Kritik Haberleşme Sistemleri Sözleşmesi imza altına alındı.

Sözleşmelere, ASELSAN Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol'un da katıldığı törende, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı ile PT Republic Direktörü Ivandry Febriando Sitepo imza attı.

Sözleşmelerle Endonezya'ya ASELSAN'ın milli sistemleri sağlanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.