Türk savunma ve teknoloji şirketi Simsoft, Katar'da şirket kurdu

Simsoft Bilgisayar Teknolojileri, Katar'da gerçekleştirilen 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) yazılım tabanlı ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

Fuar kapsamında Simsoft ile Barzan Holdings QSTP-LLC arasında simülasyon teknolojilerine yönelik mutabakat metni imzalandı. Metne, Barzan Holding Genel Müdür Yardımcısı Mohammad Al Marri ile Simsoft Kurucu Ortağı Prof. Dr. Veysi İşler imza attı.

Katar Silahlı Kuvvetleri'nin askeri yeteneklerini güçlendirmekten sorumlu olan Barzan Holdings, savunma alanında önde gelen uluslararası şirketler ve kuruluşlarla ortaklıklar kuruyor.

Katar'daki savunma sanayi için ticari bir kapı görevi gören Barzan Holdings, uluslararası şirketlere AR-GE konusunda iş birliği yapma, bilgi transferini kolaylaştırma ve yenilikçi savunma ve güvenlik teknolojileri oluşturma fırsatları sunuyor.

Simsoft Kurucu Ortağı Prof. Dr. Veysi İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DIMDEX'in bölgedeki en önemli fuarlardan biri olduğunu söyledi.

Bölgedeki önemli fuarların tamamına katıldıklarını ifade eden İşler, Suudi Arabistan'ın ardından Katar'da yeteneklerini sergileme fırsatı bulduklarını belirtti.

Ürün ve kabiliyetlerini kullanıcılara sergilerken iş ortaklıkları için görüşmeler yaptıklarını dile getiren İşler, Türk savunma sanayisinin geniş katılımı içerisinde fuarda yerlerini aldıklarını kaydetti.

Fuarda önemli görüşmeler yaptıklarını anlatan İşler, beklediklerinden iyi bir fuar geçirdiklerini söyledi.

Simsoft'un 18 yıllık bir firma olarak kara ve deniz aracı simülatörleri, yangın simülatörleri, ambulans simülatörleri gibi birçok ürün geliştirip, üretip, kullanıcılara teslim ettiğine dikkati çeken İşler, bu yeteneklerin dünyada çok az sayıda firmada bulunduğunu vurguladı.

- "KARA ARAÇLARI, GEMİ VE SİVİL SİMÜLATÖRLERE İLGİ VAR"



Suudi Arabistan'da Mekke'ye bir otobüs simülatörü teslim ettiklerini ve çok başarılı olduğunu anlatan İşler, şunları kaydetti:

"Burası bizim için önemli bir bölge. Kültürel açıdan, ülkelerimizin yakınlığı açısından burada iyi karşılanıyoruz. Simsoft'un yeteneklerini Katar'a da sunabilmek için Katar'da bir şirket açtık. İhtiyaçlar hiç bitmiyor, hele teknolojik ihtiyaçlar sürekli yenileniyor. Bunlar alındı denilmiyor, 2-3 yıl sonra tekrar tekrar yeni, gelişen teknolojilerle güncellemeniz gerekiyor. Biz de bu stratejiyle buradayız. Körfez bölgesinde ürün ve kabiliyetlerimize ilgi var.

Savunma sanayisi ile birlikte sivil alanda da simülatörler yapıyoruz. Savunma sanayisinde kara araçlarında dünyada sayılı firmalardan biri durumundayız. Bunu Türk savunma sanayisine borçluyuz. Orada edindiğimiz tecrübeyi buraya aktarmaya çalışıyoruz. Kara araçları, gemi simülatörleri başta olmak üzere sivil simülatörlerimize de ilgi var."