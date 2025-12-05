Türk şirketi ABD'de yılın en iyisi seçildi! Güney Florida'da sanayi üssü

Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki güçlü temsilcisi Samsun Yurt Savunma, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleştirdiği CANiK USA yatırımıyla I AmChamPion Ödülleri'nde "Yılın Türk Şirketi" seçildi.

Türkiye ekonomisine 60 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan 150'ye yakın ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği), Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri ödüllendirdi. Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinde iş dünyasının önemli odak temsilcilerinden olan AmCham Türkiye, geleneksel hale gelen ve bu yıl 7. kez düzenlenen "I AmChamPion Ödülleri" ile ekonomik iş birliğinin en başarılı örneklerini açıkladı.

Türkiye-ABD ticaretine ve yatırım ilişkilerine katkı sunan şirketleri bir araya getiren törende, TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ile kamu, diplomasi ve iş dünyasından 300'ün üzerinde temsilci yer aldı.

I AmChamPion Ödülleri kapsamında şirketler, jüri tarafından "ABD'ye Türk Yatırımı", "Bölgesel Merkez", "Sürdürülebilir İnovasyon", "Yetenek Gelişimine Katkı" ve "Yılın Türk Şirketi" olmak üzere 5 ayrı kategoride ödüllendirildi. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine katkı sağlayan iş insanı ödülü (Onur Ödülü) de ayrı bir kategori olarak takdim edildi.

CANİK USA, "YILIN TÜRK ŞİRKETİ"

CANiK USA törende, "Yılın Türk Şirketi" ödülüne layık görüldü. Diğer kategorilerde ABD menşeili veya ortak girişim olarak Türkiye'de yatırım yapmış ve istihdam sağlayan firmalara da ödül verilirken, CANiK USA ise ABD'de yatırım yapan ve Türkiye'den ödül alan tek şirket oldu. CANiK USA'nin ödülünü Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Nafia Didem Aral aldı.

Didem Aral, ödül töreninde yaptığı konuşmada, jüri üyelerine ve AmCham Türkiye'ye teşekkür etti. CANiK USA yatırımları ve geleceğine ilişkin bilgiler paylaşan Aral, önümüzdeki 2 yıl içinde CANiK USA'e yapılacak toplam yatırımın yüz milyon doları aşacağını belirtti. Ayrıca 2026 başından itibaren mevcutta 100 kişi olan kadronun 135 kişiye çıkarılacağını, fabrikanın üç vardiya üretim yapacak şekilde faaliyet göstereceğini ifade etti. Aral, "Güney Florida'daki tesisimiz sadece tabanca değil ağır makineli tüfek ve orta kalibre üretimine hazır, teknolojik altyapıya sahip bir sanayi ve teknoloji üssü olarak üretime devam edecek.

CANiK USA, Samsun Yurt Savunma ve Century Arms'ın eşit ortaklığıyla, 60 milyon dolarlık yatırım ile tesis yapım aşaması 3 sene süren ve 2024 yılında tamamlanan, Güney Florida'da West Palm Beach'te tamamen yerel üretim yapan bir teknoloji üssü olarak kuruldu. Aralık 2024 tarihinde üretime başlayan tesisimiz, ilk olarak sadece ABD'de ürettiğimiz METE MC9 Prime modelinin lansmanını Ocak ayında gerçekleştirdi. Bu, bizim için yalnızca bir üretim değil, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğini destekleyen bir yatırım projesidir" ifadelerini kullandı.

2026'DA 100 BİN ADETLİK TABANCA KAPASİTESİ

"ABD'deki tesisimiz 2026 yılında 100 bin adetlik tabanca kapasitesi ile sınırlı olmayan, aynı zamanda orta kalibre sistemlere yönelik ileri üretim alt yapısını da barındıran, güçlü bir teknoloji ve sanayi üssü konumundadır" diyen Aral, ödüle ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"CANiK USA olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığımız yatırımın, AmCham Türkiye ve değerli jüri üyeleri tarafından 'Yılın Türk Şirketi' ödülüne layık görülmesi, Türk savunma sanayinin uluslararası alandaki gücünü ve kararlılığını bir kez daha tescillemiştir. Bu anlamlı ödül, sadece şirketimiz için değil, aynı zamanda yurt dışına açılarak küresel ekonomiye katkı sağlayan tüm Türk firmaları için büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirme vizyonumuzla çalışmaya devam edeceğiz. Ödülümüzü burada takdim eden Fatih Durmaz ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere, CANiK USA'yı bu ödüle layık gören çok değerli jüri üyelerine ve Türk savunma sanayisinin başarı hikayesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."