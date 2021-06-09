Türk şirketi de yer alıyor! Açılışını Putin yaptı

AA 09 Haziran 2021 Çarşamba 15:11 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 15:11

Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesinde inşa edilen tesis, Putin'in de video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.

Açılışta konuşan Putin, projenin inşaatında Rusya, Türkiye ve Çin gibi çok sayıda ülkeden kişi ve şirketin çalıştığına işaret ederek, "Bu büyük iş birliğinin ileride benzer projeler için yeni ittifakların yolunu açacağından eminim." dedi.

Rusya'nın en büyük doğal gaz işleme tesislerinden biri olan Amur Gaz İşleme Tesisi, 2025 yılı itibarıyla yıllık 42 milyar metreküp doğal gaz işleme kapasitesine sahip olacak.

2015'te inşaatına başlanan ve toplam maliyeti 950 milyar ruble (Yaklaşık 13 milyar dolar) düzeyindeki projede 35 binden fazla kişi çalıştı.