İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Haziran 2021 Çarşamba / 28 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5853
  • EURO
    10,4845
  • ALTIN
    523.114
  • BIST100
    1450.24
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türk şirketi de yer alıyor! Açılışını Putin yaptı
Ekonomi

Türk şirketi de yer alıyor! Açılışını Putin yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji şirketi Gazprom ile Türk şirketi Rönesans ortaklığında inşa edilen Amur Gaz İşleme Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 15:11 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 15:11
ABONE OL

Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesinde inşa edilen tesis, Putin'in de video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.

Açılışta konuşan Putin, projenin inşaatında Rusya, Türkiye ve Çin gibi çok sayıda ülkeden kişi ve şirketin çalıştığına işaret ederek, "Bu büyük iş birliğinin ileride benzer projeler için yeni ittifakların yolunu açacağından eminim." dedi.

Rusya'nın en büyük doğal gaz işleme tesislerinden biri olan Amur Gaz İşleme Tesisi, 2025 yılı itibarıyla yıllık 42 milyar metreküp doğal gaz işleme kapasitesine sahip olacak.

2015'te inşaatına başlanan ve toplam maliyeti 950 milyar ruble (Yaklaşık 13 milyar dolar) düzeyindeki projede 35 binden fazla kişi çalıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.