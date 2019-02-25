‘Türk şirketleri yıkıcı inovasyon yapmalı’

YAPAY ZEKA ÖNEMLİ

Dünyanın en önemli teknoloji firmalarının çıkarma yaptığı organizasyona, bu yıl 200’ü aşkın ülkeden yaklaşık 107 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor. Bu yılki teması ‘Intelligent Connectivity-Akıllı Bağlantı’ olarak belirlenen fuarda çok sayıda Türk şirketi de yerini aldı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) düzenlediği Türkiye milli iştiraki ve ikili görüşme platformu kapsamında 29 firma Barselona’ya gitti. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, “Teknoloji, hızıyla uzun mesafeleri kısaltıyor, gücünü kısaltmalarla ortaya koyuyor. Geleceğimizin kısaltmaları, yüksek hızlı ağ (5G), nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI) ve büyük veri (big data)” ifadelerini kullandı. Avdagiç, Türkiye’de de denemeleri başlayan 5G ağının iş yapış modellerini değiştirecek bir hız sunacağını belirterek, “5G network hızı, ticareti baştan aşağı değiştirecek. Yapay zeka, 2020’ye kadar 70 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Şirketlerimiz, yıkıcı inovasyon yapmalı. Kalkınma yolundaki engelleri, yıkıcı inovasyonla yıkacağız. Akıllı cihazlarla olmak üzere yaşamımızın her alanına dijital dokunuşlar yapmalıyız. KOBİ’lerimizi dönüştürmek için hırstan daha fazlasına ihtiyacımız var. Yapay zekaya yatırımın akıllı yollarını bulmalıyız. 10 yıl sonra hangi ürünler daha sofistike olacak, onları teşvik etmemiz gerekiyor” diye konuştu.