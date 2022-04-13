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Ekonomi

Türk şirketten Ürdün hamlesi! İmzalar atıldı

Ürdün Enerji Bakanlığının, ülkenin güneyinde bakır ve maden arama çalışmaları için bir Türk firması ile mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi. Konuya ilişkin Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe, şirketin bölgedeki maden rezervi ve kalitesi için yapacağı çalışmaları 12 ay içinde tamamlayacağını açıkladı.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 16:41 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 16:41
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Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe, Türk şirketi Solvest ile mutabakat zaptı imzaladıktan sonra basına açıklamalarda bulundu.

ZENGİN BAKIR KAYNAKLARI MEVCUT

Harabişe, ülkesindeki doğal kaynakları kullanmanın yanı sıra imalat sanayisine odaklanma ve yatırımları çekme bağlamında, madencilik sektörünü canlandırma adımları kapsamında mutabakat zaptının imzalandığını söyledi.

Ürdünlü Bakan, araştırmalara göre Ürdün'ün güneyindeki Ebu Haşiba Vadisi'nde zengin bakır kaynaklarının olduğuna dikkati çekti.

12 AY İÇİNDE YAPILACAK

İyi yoğunlukta ve miktarda bakır madeninin olduğu tahmin edilen Ebu Haşiba Vadisi'nde 20 kilometrekare üzerinde bir proje gerçekleştirileceğini aktaran Harabişe, Türk şirketi Solvest'in bölgedeki maden rezervi ve kalitesiyle ilgili 12 ay içinde gerekli araştırmaları yapacağını belirtti.

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