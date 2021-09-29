Türk tekstilinden ABD atağı

AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:32 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:32

İTHİB açıklamasına göre, 28-29 Eylül'de düzenlenen fuar, ABD'nin önde gelen hazır giyim üreticileri, tasarımcıları ve tekstil distribütörlerini tek çatı altında toplayan bir tekstil fuarı olmayı amaçlıyor. Fuara, Türkiye ABD pazarına açılmak ve pazar paylarını büyütmek isteyen toplam 28 Türk tekstil firması katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, "Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı, AB'nin ise 2. tekstil ihracatçısı konumunda yer alan Türk tekstil sektörümüzün en önemli hedef pazarlarının başında 43 milyar dolarlık ithalatıyla dünyanın en büyük tekstil ithalatçısı konumundaki ABD yer alıyor. Türk tekstil sektörü olarak dünya ihracatından yüzde 3 pay alırken ABD'nin ithalatından yüzde 1,6 pay alıyoruz. Bu fuarla, Türk tekstili için en stratejik ihraç pazarlarından biri olan ABD ile üreticilerimizi buluşturarak, etkin ticaret bağlantılarıyla pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öksüz şunları kaydetti:



"İTHİB olarak 2020 yılı başında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin destekleriyle ilkini gerçekleştirdiğimiz, "i of the World New York" fuarımız, sektörümüz için oldukça verimli geçti. Fuar ve tanıtım faaliyetlerinin de destekleriyle küresel salgına rağmen ABD'ye 2020 yılı ihracatımız yüzde 8 oranında artış göstererek 628 milyon dolar oldu ve tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Bu yılın ilk 8 ayında ise tekstil sektörü ihracatımız yüzde 51 oranında artarak 547 milyon dolar seviyesine geldi. Ocak-eylül döneminde ise ABD'ye geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamını aşmayı hedefliyoruz. Bu pazarda çok daha proaktif adımlar atmalı, gerekiyorsa eyalet bazında çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Hedef pazarımız olan ABD'ye gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar neticesinde, 2021 yılı ihracatımızın 1 milyar dolar seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un da işaret ettiği uzak coğrafyalara yönelik ihracat stratejisi çalışmasını çok önemli buluyoruz."

- "ABD'NİN TÜRKİYE'DEN İTHALATI ARTIYOR"

Öksüz, ABD'nin Resmi İstatistik Ofisi verilerine göre, 2021 Ocak-Temmuz dönemi tekstil sektörü ithalatının yüzde 18 oranında gerileyerek 20 milyar dolar değerinde gerçekleştiğini ifade etti.

ABD'nin bu dönemde Çin'den ithalatının yüzde 46,5 gerilerken; Çin'in ABD'nin ithalatından aldığı payın yüzde 61'den yüzde 39,8'e kadar gerilediğini aktaran Öksüz, Türkiye'nin ise ABD'nin ithalatından aldığı pay bu dönemde yüzde 2,7'ye yükseldi. Yakaladığımız bu artışı sürdürülebilir kılabilmek amacıyla İhracatçı Birlikleri arasında organize edilen tek sektörel ihraç ürünleri fuarı konumundaki 'i of the World New York' fuarımız bizim için büyük önem taşıyor. ABD'de gerçekleştireceğimiz birçok hedef odaklı tanıtım faaliyeti ve B2B organizasyonu bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öksüz, yıl sonunda 12 milyar dolar değerinde ihracatla Cumhuriyet tarihi rekoru kırmayı hedeflediklerini belirterek şunlara dikkati çekti:

"Hazır giyim sektörü ile birlikte Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörleriyiz. Salgın şartlarında dahi istihdamımız sürekli artarak 1,1 milyona ulaştı. Entegre üretim gücünden nitelikli istihdamına, sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiğimiz yatırımlardan Ar-Ge çalışmalarına, esnek üretim kabiliyetinden lojistik avantajlarına birçok ekonomik faktörde küresel lider olan sektörümüz; salgından sonra birçok küresel markanın tedarik zincirinde güvenilir liman olduğunu bir kez daha ispatladı. Özellikle 2021 yılında firmalarımız hızla yeni yatırımları devreye alarak tedarik zincirindeki konumunu kuvvetlendiriyor. Bu çerçevede orta vadede dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçısı ülkesinden biri olma hedefimize hızla yaklaşıyoruz."