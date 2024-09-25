Türk Telekom 3 ödüle layık görüldü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EMEA bölgesinde 11 sektörde aday olan, piyasa değerine göre büyük ve küçük-orta ölçekli 332 şirket arasında birleşik sıralamada birinciliği kazanan ve en çok onurlandırılan 8 şirket arasına giren Türk Telekom, piyasa değerine göre tüm küçük-orta ölçekli 229 şirketi geride bırakarak "Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket" olarak zirvede yer aldı ve Grand Prix özel ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom ayrıca EMEA bölgesinde "Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon - TMT" sektöründe aday olan 48 şirket arasında tüm kategorilerde birinci olarak "Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket" ve "En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi" ödüllerini kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, Türk Telekom yatırımcı ilişkileri olarak, bu alanda EMEA bölgesindeki en iyi şirket seçilmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Aktan, ödülün, şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı yatırımcı ilişkileri stratejilerinin bir sonucu olduğunu aktararak, "Elde ettiğimiz bu başarı yatırımcılarımızla ve analistlerimizle kurduğumuz güvene dayalı, güçlü ve etkili iletişimin bir göstergesidir. Paydaşlarımıza uzun vadeli değer katmaya ve Türkiye'nin lider teknoloji şirketi olarak uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bizi zirveye taşıyan tüm iç ve dış destekçilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.