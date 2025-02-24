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Ekonomi

Türk Telekom, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 5G deneyimi sunacak

Türk Telekom, teknoloji sponsoru olduğu Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 5G teknolojisini taraftarlarla buluşturuyor. Türk Telekom, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, 5G mobil şebeke deneyimi sunacak.

IHA24 Şubat 2025 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
Türk Telekom, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 5G deneyimi sunacak
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Türkiye'nin dijital geleceğini tasarlayan Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve teknoloji bilgi birikimi ile en yeni teknolojileri hayatın her alanında kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. 5G teknolojisini Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne taşıyarak Galatasaray - AZ Alkmaar maçı esnasında stadyumdaki taraftarlara yüksek hızlı internet deneyimi sunan Türk Telekom, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde de stadyumdaki taraftarları 5G teknolojisiyle buluşturacak.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak fiber altyapımızın gücünü mobile yansıttığımız fiber mobilite çağında 5G teknolojisini hayatın tüm alanlarında sunuyoruz. Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşmasında çok önemli bir yeniliğe imza atarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a kurduğumuz 5G Mobil Şebekemizi taraftarların deneyimine sunduk. Maç esnasında stadyumdaki taraftarlar yüksek hızlı internet ile yepyeni bir deneyim yaşadı. Şimdi de Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 5G deneyimini taraftarlara sunacağız. Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak, bu deneyimi 4 büyük spor kulübünün stadında kullanıcılara sunmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

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