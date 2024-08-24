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Ekonomi

Türk Telekom, Prime Basın Tarifesi'ni duyurdu

Türk Telekom, basın mensuplarının yoğun çalışma temposunu ve haber üretim süreçlerindeki iletişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yurt içi ve yurt dışına yönelik ‘Türk Telekom Prime Basın Tarifesi'ni kullanıma sunduğunu açıkladı.

IHA24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:41 - Güncelleme:
Türk Telekom, Prime Basın Tarifesi'ni duyurdu
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Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük edenlerden Türk Telekom, bireylerin ve kurumların hayatını kolaylaştırmak ve bilgiye erişimini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, basın mensuplarının yoğun çalışma temposunu ve haber üretim süreçlerindeki iletişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, 'Türk Telekom Prime Basın Tarifesi'ni kullanıma sunduğunu duyurdu.

Şirket, basın tarifesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Türk Telekom Prime Basın Tarifesi' aylık 40 GB internet, Türk Telekom mobil ve sabit hatlarla sınırsız ve her yöne 1000 dakika konuşma, 1000 SMS içeriyor. İlk 2 fatura dönemi ücretsiz olan bu teklif 12 ay taahhütle aylık 200 TL'ye kullanılabilecek. Tarifeye gelen Basın Mensupları, her ay 7 gün yurt dışında 57 ülkede tarifelerini ücretsiz kullanma hakkından ve Prime dünyasının kahveden seyahate, giyimden eğlenceye kadar tüm ayrıcalıklarından yararlanabilecek.'

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