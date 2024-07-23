Türk Telekom Prime'lılara iyi haber

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un markası Prime, Ailece Prime Düşün‎ ‎tarifelerini hayata geçirerek aile fertlerinin de ayrıcalıklarla tanışmasını sağlıyor. Tarifeler sayesinde aileler ve kendini aile gibi hisseden gruplar farklı tarife içeriği ihtiyaçlarını tek tarife ve faturayla yönetilebilecek.

Tarifeye özel kurulan aile veya grupta fatura sahibi dışında en fazla 4 kişi belirli bir ücret karşılığında yer alabilecek.

- İÇERİĞİ 100 GBA'A VARAN "AİLECE PRİME DÜŞÜN TARİFELERİ"



Ailece Prime ‎Düşün Tarife portföyünde yer alan Ailece Prime ‎Düşün 30GB, Ailece Prime ‎Düşün 50GB ve Ailece Prime ‎Düşün 100GB Tarifeleri 30GB, 50GB ve 100GB internet faydası içeriyor. ‎

Tarifeler içerisinde 5 bin dakika, ‎1000‎ SMS kullanım hakkı bulunurken, grup içi sınırsız konuşma hakkı da yer alıyor. Ailece Prime Düşün tarifesi içerisinde ortak internet, dakika, SMS kullanımı, sınırsız WhatsApp mesajlaşması, Türk Telekom e-dergi gibi haklar da yer alıyor.

Bunun yanı sıra tarifelere numara taşıma yoluyla gelen evde internet müşterilerine ve yeni hat tesisi yoluyla gelen müşterilere, tarifelerine taahhüt vermeleri durumunda ek yüzde 15 indirim avantajı veriliyor. Ailece Prime Düşün tarifesi, kullanıcılara seyahatten yeme-içmeye, kişisel gelişimden giyime, araç kiralamadan ücretsiz otoparka kadar çok sayıda sektörde Türk Telekom Prime'ın ayrıcalıklarından yararlanma fırsatı sunuyor.

Türk Telekom Prime kullanıcıları çarşamba günleri Biletix'den 500 liraya kadar aldıkları tüm biletlerde yüzde 30 indirim, seçili Atatürk Kültür Merkezi etkinliklerinde yüzde 50 indirimli bilet alma hakkı, Migros'ta 1000 lira ve üzeri alışverişte 200 Money hediye kazanabiliyor.

Bunların yanı sıra Türk Telekom Prime'lılar İSPARK otoparklarında her ay ücretsiz 2 kez park hakkı ve Türkiye'deki tüm Espressolab mağazalarında her hafta bir hediye kahve imkanından yararlanabiliyor.