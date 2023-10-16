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Ekonomi

Türk Telekom Selfy Fest'in sıradaki durağı Kayseri olacak

Konserler, oyun turnuvaları ve çeşitli aktivitelerin düzenlendiği Türk Telekom'un gençlik markası Selfy Fest'in Isparta'dan sonraki durağı Kayseri olacak.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 14:18 - Güncelleme:
Türk Telekom Selfy Fest'in sıradaki durağı Kayseri olacak
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Selfy, her yıl olduğu gibi bu yıl da keyifli anların sponsoru olarak birbirinden özel etkinlikleri öğrencilerle buluşturuyor.

"Selfy Kampüste" konseptiyle düzenlenen Türk Telekom Selfy Fest23, 12 Ekim'de Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde başladı. Isparta'da on binlerce kişinin katılımıyla görkemli bir açılış yapan Selfy Fest'in bir sonraki durağı 17 Ekim'de Kayseri olacak.

Gün boyu Muud Karaoke, Selfy Quiz, GAMEON FC24 turnuvası gibi aktivite ve yarışmalarla keyifli vakit geçirecek öğrenciler, sevilen müzik grubu KÖFN'ün konserinde eğlencenin tadına varacak.

Eğlenceyi üniversitelilerin ayağına götüren Türk Telekom, Selfy Fest23 kapsamında öğretici etkinliklere de imza atacak. Türk Telekom yöneticileri, öğrencileri kampüslerinde ziyaret ederek, başarılı oyuncu Atakan Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbetlerde gençlere deneyimlerini aktaracak.

Tivibu Spor'un ekran yüzleri Erkut Öztürk, Tümer Metin, Erman Özgür ve Elvir Baljic "Futbol Kariyer Söyleşileri"nde tecrübelerini üniversitelilerle paylaşacak.

"Selfy Kampüste"nin sanatçı programı şöyle: 17 Ekim-Kayseri Erciyes Üniversitesi (KÖFN), 19 Ekim-Antalya Akdeniz Üniversitesi (KÖFN), 24 Ekim-Eskişehir Anadolu Üniversitesi (Can Bonomo) ve 26 Ekim- Balıkesir Üniversitesi (Can Bonomo).

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