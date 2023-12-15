Türk Telekom, Selfy uygulamasıyla gençlerin hayatına dokunuyor

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknoloji ve dijitalleşmedeki öncü rolüyle birçok yeniliğe imza atan Türk Telekom, müşterilerine en iyi deneyimi sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy yenilenen "Her Anın Sponsoru" mottosuyla bol internetli tarifeleri, giyimden bilet indirimine kadar hayatın bir çok alanında gençlere yönelik avantaj sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, müşterilerini anlamaya yönelik gerçekleştirdikleri araştırmalarla ihtiyaçları belirlediklerini, bu kapsamda da yeni ürün ve hizmetler geliştirdiklerini vurguladı.

Merkezinde insan bulunan her konunun kendileri için öncelikli olduğunu kaydeden Özden, "Bu noktada tüm paydaşların beklentilerini anlayarak, ihtiyaçlara yönelik doğru çözümleri sunmaya özen gösteriyoruz. 53 milyona yaklaşan müşterimizle, Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsüyüz." ifadesini kullandı.

Özden, kullanıcılarına en iyi müşteri deneyimini yaşatmak için araştırmalar yaptıklarını belirterek, bu kapsamda gençlerin değişen ihtiyaçlarına yönelik de avantajlar sunduklarını bildirdi.

Selfy ile gençlerin her anına değer kattıklarına işaret eden Özden, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz avantajlarla birçok alanda gençlerin enerji dolu dünyasını Selfy ile zenginleştiriyoruz. Gençler de geçen yıldan bugüne kadar, sunulan marka iş birlikleri avantajlarından 350 binden fazla kez yararlandılar. Gençlik markamız Selfy'nin yenilediğimiz 'Her Anın Sponsoru' mottosuyla gençlerin kendileri için tasarladıkları mutlu anlarına destek olmayı amaçlıyoruz. Mottomuzla, bol internetli ve sınırsız içerikli tarifeler, esnek paketler, giyimden kahveye, oyundan hobiye, konserden otobüs biletine kadar birçok alanda avantajlar sunuyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle ve festivallerle şehirlere ayrı bir renk kattığımız markamızla, gençlerin her anında onların yanlarında oluyoruz."