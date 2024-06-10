Türk Telekom START programına gençlerden yoğun ilgi

Türk Telekom, öğrenme ve gelişim programları ile gençleri destekleyerek kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor. Gençlerin profesyonel kariyer yolculuklarında daha güçlü bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan şirket, START genç yetenek programıyla gençlere deneyim ve gelişim imkânı sunuyor.

Türk Telekom'un lisans 3'üncü sınıf öğrencilerine, yeni mezun ve 25 yaşını aşmamış gençlere yönelik sunduğu START programı bu yıl 'Yeteneklerinle Geleceğe START' ver sloganıyla on binin üzerinde başvuru alarak kayıt sürecini tamamladı. Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak START programına kabul edilen gençler, yaz döneminde 'START Stajım' ile dört haftalık öğrenme ve gelişim yolculuğuna başlayarak kariyerlerini parlatacak deneyimler kazanacak. START programı gençlere Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının merkezindeki Bilgi Teknolojileri, Network ve Erişim, Veri Analitiği ve Büyük Veri, Ürün ve Segment, Dijital Kanallar, Müşteri Deneyimi, Finans, İnsan Kaynakları olmak üzere yenilikçi iş alanlarında deneyim fırsatı sunuyor. Program dahilinde kısa dönem stajından mezun olan ve uzun dönem staj programına katılmaya hak kazanan genç yetenekler, uzun dönem stajı sonrasında şirkette istihdam imkânı elde ediyor. 2015'ten bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen START programıyla profesyonel kariyerine ilk adımlarını şirketle daha güçlü atan gençler, çeşitli ve yenilikçi iş alanları ile yetenekleri ve kariyer hedefleriyle örtüşen farklı pozisyonlarda profesyonel kariyer yolculuklarını sürdürüyor.

"GENÇ YETENEKLERİ ÖĞRENME VE GELİŞİM FIRSATLARIYLA İSTİHDAM EDİYORUZ"



Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan, "Dijital geleceği inşa eden Türk Telekom ailesi olarak bu yolculukta en önemli önceliğimiz, nitelikli bir gelecek tasarlama arzusunda olan gençlerle birlikte yürümek. Geleceğe yönelik yaptığımız yatırımların odağında yarınlarımızın teminatı olan gençler var. Hayallerini ve yeteneklerini daha ileri taşımak isteyen gençlerin kariyer yolculuklarının ilk adımlarında yanlarında oluyoruz. Genç yeteneklere erken kariyer fırsatları sunarken, aynı zamanda "yaşayan bir üniversite "olan Türk Telekom ekosistemini daha yakından tanımalarına imkân sağlıyoruz. Türk Telekom START'a katılan genç arkadaşlarımız kısa dönem stajın ardından, uzun dönem staj, İnovasyon Proje Yarışması gibi ayrıcalıklı imkanlara sahip oluyor. START Stajım programı kapsamında uzun dönem staj sürecini başarıyla tamamlayan ve mezun olan genç yeteneklerimiz için istihdam oluşturuyoruz. Kariyer programlarımız ile 2024'te 100'ün üzerinde genç yeteneği bünyemize katmayı hedefliyoruz. Bu yıl oldukça yoğun ilgi gören START Programımız ile birçok genç yeteneğe gelişim, deneyim ve iş imkanları sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak geleceğin dijital dünyasını gençlerle birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi.