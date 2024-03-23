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Ekonomi

Türk Telekom teknoloji ile kültür sanatı buluşturuyor

Türkiye'nin kültürel mirasını teknolojiye adapte etmek üzere 81 ilde bin 102 kütüphanenin dijital dönüşümünü tamamlayan, görme engelliler için Telefon Kütüphanesi uygulamasını geliştiren Türk Telekom, teknoloji ile kültür sanatı buluşturuyor.

IHA23 Mart 2024 Cumartesi 12:37 - Güncelleme:
Türk Telekom teknoloji ile kültür sanatı buluşturuyor
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Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik edenlerden Türk Telekom, teknoloji birikimini hayatın her alanına aktararak Türkiye'ye Değer katan çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin kültürel mirasını teknolojiye adapte etmek üzere hayata geçirdiği uygulamalarla 81 ilde bin 102 kütüphanenin dijital dönüşümünü tamamlayan Türk Telekom, başta teknoloji ve kültür sanatı harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere ören yerleri, kültür merkezleri ve kütüphanelerde ziyaretçilere yüksek hızda erişim imkânı sağlıyor. Teknolojinin sunduğu olanaklarla bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırarak görme engelliler için telefonda sesli kitap hizmeti olan Telefon Kütüphanesi projesini 2011 yılında hayata geçiren şirket, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali'nin ana sponsorluğunu üstlenerek teknoloji birikimi ile kültür sanatın dijitalleşmesinde önemli rol oynuyor.

TÜRK TELEKOM TEKNOLOJİSİ KÜTÜPHANELER İLE BULUŞUYOR

Şirketin ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, 23-27 Mart tarihlerinde Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında gençler, teknoloji temelli hizmet üretenler, girişimciler, akademisyenler, kütüphanecilik profesyonelleri, kütüphanecilik hizmeti veren kurum ve kuruluşlar bir araya gelecek. Katılımcılar, Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali'nde; yapay zeka atölyeleri, 3D yazıcı atölyeleri, akıllı kitap atölyeleri, yazılım ve kodlama atölyeleri, robotik atölyeleri ve staj simülasyonları ile benzersiz deneyimler yaşama fırsatı bulacak. İlham verici konuşmalar, demolar, paneller, mesleki seminerler, oyunlaştırma stüdyoları, konserler ve sanat performansları ile festival coşkusu 5 gün boyunca devam edecek.

AKM'DE KİTAP SESLENDİRME ATÖLYESİ

Kütüphane Haftası kapsamında şirket, teknoloji ve kültür sanatı harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi'nde bir kitap seslendirme atölyesi de düzenleyecek. Görme engellilerin daha fazla sayıda sesli kitaba erişimini sağlamak üzere gönüllülerin kitap seslendirmesini kolaylaştıran Kitaplara Ses uygulamasını tanıtmak ve kitap seslendirmek isteyen gönüllülerin daha etkili okuma yapmalarına destek olmak üzere 28 Mart Perşembe günü 16.00-18.00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde Kitap Seslendirme Atölyesi gerçekleştirilecek. Atölyede; sesli okuma yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, metni kavrama becerilerinin nasıl edinileceği ve sesli kitap okuma deneyiminin dinleyiciye nasıl daha doğru bir şekilde sağlanacağı hakkında çalışmalar yer alacak.

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