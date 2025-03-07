Türk Telekom ve Cisco, bulut tabanlı çözümlerin Türkiye yatırımı için anlaşma imzaladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC) gerçekleştirilen anlaşma kapsamında, Cisco'nun Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarını ve sim kartlarını daha hızlı, akıllı ve güvenli bir biçimde yönetimini sağlayan Mobility Services Platform çözümü, Türk Telekom veri merkezlerine yapılacak yatırım kapsamında kullanıcılarla buluşacak.

Türk Telekom, 5G ile birlikte kullanım alanları genişleyecek Nesnelerin İnterneti ve inovasyon kabiliyetlerini artıracak yapay zeka destekli gelişmiş bulut tabanlı çözümlerle müşteri deneyimini üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom'un güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimiyle dijital geleceğin inşasına öncülük ettiğini belirtti.

Yeni nesil teknolojileri dünyayla eş zamanlı biçimde Türkiye'ye ve kullanıcılarına sunma sorumluluğu taşıdıklarını kaydeden Önal, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknoloji birikimimiz ve uzmanlığımızla, işletmelerin ve kurumların dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ediyoruz. Cisco ile yaptığımız işbirliğiyle şirketlerin ve kurumların dijital dönüşüme hız katacak yapay zeka destekli gelişmiş bulut tabanlı çözümleri veri merkezlerimiz üzerinden kullanıcılarla buluşturuyoruz. 5G'nin sağlayacağı olanaklar ile yapay zeka destekli gelişmiş bulut tabanlı çözümler daha önemli hale gelirken, 5G'ye en hazır operatör olarak yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

Cisco Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri Servis Sağlayıcılarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Gordon Thomson da Türkiye'nin telekomünikasyon sektöründeki öncü şirketlerinden Türk Telekom ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Birlikte gerçekleştirecekleri yatırımlarla Türkiye'de IoT hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacaklarını ve Türkiye'deki ağ altyapısının güvenilirliğini, güvenliğini ve genel performansını artıracaklarına değinen Thomson, "Bu işbirliği sayesinde inovasyonu hızlandırarak sektörlere ve tüketicilere somut faydalar sunmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

