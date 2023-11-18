Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde girişimcilere ilham veren buluşma

Türkiye'nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom, yenilikçi girişim fikirlerini teknolojik ve sosyal imkânlarla destekleyerek, girişimcilik ekosistemini güçlendirecek çalışmalarını sürdürüyor. Ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde kısa bir süre önce Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren şirket, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü kapsamında başarılı kadın girişimcilerin ilham veren hikayelerinin aktarıldığı bir etkinlik düzenledi.

'Dünya Kadın Girişimciler Günü Buluşması'nın açılış konuşmasını yapan Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Girişimcilik ekosistemine; sağlıktan enerjiye, eğitimden, yapay zekâ destekli iş çözümlerine kadar pek çok alanda, teknolojiye odaklanan yerli girişimlere rehberlik ederek yatırım yapıyoruz. Çok yakın bir zamanda Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu AKM'de açılışını yaptığımız Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde geleceğe yön verecek fikirlerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde, alanında uzman konuklarla, farklı başlıkların ele alındığı, girişimcilik ekosistemine yönelik özel etkinlikler düzenliyoruz ve düzenlemeye devam edeceğiz. Türk Telekom olarak, girişim ekosistemine birçok başlıkta destek oluyoruz. Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile hem girişimlerle iş birliği hem de girişimlere yatırım yaparak onları dünya arenasına taşıyacak katkıyı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz Türk Telekom Ventures ile girişimcilik ekosistemine, fikirlerini daha da ileriye taşıyacak kapılar açmak ve ekosistemi büyüterek bu alanda Türkiye'yi geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Telekom Ventures'ın San Francisco'daki ofisi ile Türkiye'den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıp, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkemize taşıyarak bir köprü olmayı hedefliyoruz. Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Dijitalde Hayat Kolay kapsamında, kadınların dijital yetkinliklerini artırmak amacıyla dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri veriyor; markalarını büyütmeleri ve işlerini geliştirmeleri için onlara mentorluk ve hibe desteği sunuyoruz. Yenilikçi girişim fikirlerini desteklemeye ve girişim ekosistemine değer oluşturmaya devam ediyoruz. 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü'nde, girişim ekosistemindeki kadınların ilham veren hikayelerini dinlemekten mutluluk duyduk" dedi.

Türk Telekom Ventures Girişimcilik Sohbetleri kapsamında düzenlenen 'Dünya Kadın Girişimciler Günü Buluşması'nın 'Hayallerin Ötesinde Yaşamak' başlıklı ilk oturumunda Yatırımcı ve Sosyal Girişimci Ebru Dorman, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini ve yatırımcı gözüyle başarılı girişimlerin kriterlerini anlattı. Etkinliğin ikinci oturumunda ise, Vispera Kurucu Ortağı ve eş CEO'su Prof. Dr. Aytül Erçil, Türk Telekom Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT girişimlerinden Pabbler'ın Kurucusu Ceren Süngü Kalpaklıoğlu ve Dijitalde Hayat Kolay projesi kapsamında aldığı eğitimler ve hibe desteği ile markasını geliştiren Büyük Dedemin Balları Kurucusu Gökten Doğan girişim yolculuklarını ve ilham veren hikayelerini paylaştı.