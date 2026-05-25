Türk Telekom Ventures yenilikçi teknoloji girişimlerini küresel girişimcilik ekosisteminin merkezine taşıyor

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, milli teknoloji hamlesine güç katan vizyonuyla yenilikçi ve teknoloji odaklı Türk girişimlerini küresel girişimcilik ekosisteminin merkezine taşımaya devam ediyor. Türk Telekom, TT Ventures ve TT Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un yenilikçi girişimlerini her aşamada destekleyerek küresel ölçekte büyümelerine olanak sağlıyor.

TT Ventures, portföy şirketlerine ve PİLOT girişim hızlandırma programı mezunlarına, büyüme yolculukları boyunca stratejik yönetim desteğinden iş geliştirmeye, yatırımdan altyapı desteğine kadar geniş ve kapsamlı destekler sunuyor.

Yenilikçi girişimleri dünyanın en prestijli teknoloji liderleri ve küresel yatırımcılarıyla buluşturan TT Ventures, yerli ve milli girişimleri küresel girişimcilik ekosisteminin merkezinde konumlandırarak Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olma vizyonunu desteklemeyi sürdürüyor.

Yenilikçi girişimleri küresele taşıma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam eden TT Ventures'ın Stanford Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Küresel ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirdiği "Ölçeklenme ve Küreselleşme" odaklı tamamlayıcı yurt dışı programı sona erdi.

TT Ventures portföyündeki dokuz girişim, Stanford Üniversitesi'ndeki büyüme programının yanı sıra iki hafta boyunca Silikon Vadisi'nde çeşitli toplantılara ve etkinliklere katılarak, TT Ventures'ın güçlü küresel bağlantıları sayesinde yatırımcılar ve küresel teknoloji şirketlerinin liderlerinden oluşan uluslararası bir ağ ile buluşma fırsatı buldu.

Silikon Vadisi'nde TT Ventures girişimlerine özel tasarlanan programa, Refabric, Priam AI, Homster, Zuzzuu, Werover, Milvus, Macellan Super App, Smart Alpha, Pocket E-Sim'den oluşan dokuz ekip katıldı.

"PİLOT MEZUNU GİRİŞİMLERİN PORTFÖY DEĞERİ 2025 YIL SONU İTİBARIYLA 600 MİLYON DOLARI AŞTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, TT Ventures olarak yenilikçi girişimlere sadece yatırım yapmakla yetinmediklerini belirterek, onların küresel arenada söz sahibi olması için stratejik adımlar attıklarını ifade etti.

Özhan, Stanford Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Küresel ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile girişimciliğin kalbi Silikon Vadisi'nde tasarladıkları programın girişimlerin büyümesi ve küresel çapta değer yaratması adına büyük önem taşıdığını aktardı.

Asya'dan Avrupa'ya, Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren PİLOT mezunu girişimlerin portföy değerinin 2025 yıl sonu itibarıyla 600 milyon doları aştığını kaydeden Özhan, "Girişimcilerimizin global ekosistemdeki dinamikleri en iyi şekilde okuyup girişimlerini uluslararası arenada liderliğe taşıyacak deneyimler kazanmalarının Türkiye'nin dijital geleceğinin inşasında kıymetli katkılar sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'DEN YENİ 'UNİCORN'LAR ÇIKARMAK"

Muhammed Özhan, hedeflerinin Türkiye'den yeni "unicorn"lar çıkarmak olduğunu belirterek, "TT Ventures olarak yenilikçi girişimlere sadece yatırım yapmakla yetinmiyor, onların küresel arenada söz sahibi olması adına stratejik hamleler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni nesil teknolojiler geliştiren yerli ve milli girişimlere TT Ventures ile hem stratejik danışmanlık desteği sağlayarak yatırım yaptıklarını hem de global bağlantılar sayesinde işbirliği ve yatırım fırsatları sunduklarını aktaran Özhan, "Hızlandırma programımız TT Ventures PİLOT ile 10 yılı aşkın süredir girişimlere mentorluk, nakit ve yatırım desteği, ofis ve altyapı desteği, geniş müşteri ağımızın yanı sıra sadece Türkiye'deki değil globaldeki iş bağlantılarımıza erişim, mobil iletişim desteği gibi önemli faydalar sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Özhan, Silikon Vadisi'ndeki ofisleri ve güçlü sektör bağlantılarıyla yerli girişimleri küresel ölçekte büyüyebilecekleri uluslararası teknoloji ve girişimcilik ekosistemi ile buluşturan bir köprü görevi gördüklerini ifade etti.

"TÜRKİYE'DEN YENİ GLOBAL ŞİRKETLER ÇIKARMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Muhammed Özhan, Stanford Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen programın girişimlerin büyümesi ve uluslararası ölçekte değer yaratabilmesi açısından kritik önem taşıdığını aktardı.

Bugüne kadar 131 PİLOT mezunu girişime toplam 3,2 milyon dolar nakit ve yatırım desteği sağladıklarını anımsatan Özhan, "Bu girişimlerden 78'i, yerli ve uluslararası yatırımcılardan toplam 58 milyon dolar yatırım aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Özhan, küresel ekosistemin dinamiklerini doğru yorumlamasını ve ülkeye yüksek katma değerli çıktılarla dönmesini çok önemsediklerini kaydederek, "Gelişmiş girişimcilik kültürüyle Türkiye'nin geleceğe yolculuğuna liderlik etme misyonumuz doğrultusunda, yerli ve milli teknoloji girişimlerinin küresel yükselişini hızlandırmaya ve Türkiye'den yeni global şirketler çıkarmaya kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.