Türk Telekom'dan 2023'te 25,8 milyar TL yatırım! ''Sektörümüzün yatırım lideri olduk''

Düzenlenen basın toplantısında Türk Telekom'un 2023 yılı finansal ve operasyonel sonuçları hakkında bilgi veren Önal, Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom'un, 2023'te de teknoloji alanındaki birikim ve deneyimini hayatın her alanına aktarmaya devam ettiğini söyledi.

2023'ün dünyada ve Türkiye'de birçok gelişmenin yaşandığı bir yıl olduğuna işaret eden Önal, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremleri ve sonrasında ülkece kenetlenerek ortaya koyulan seferberlik ruhunun unutulmayacağını dile getirdi.

Önal, konuşmasında Filistin'de yaşanan insani drama da vurgu yaparak, bunun en kısa zamanda sona ermesi temennisinde bulundu.

Yapay zekanın günümüzde geldiği noktanın önemine dikkati çeken Önal, "2023 yılında teknoloji alanında heyecan verici gelişmelere tanıklık ettik. Bu yıl, özellikle üretken yapay zeka teknolojilerinin öne çıktığı bir yıl oldu. 2023'e damgasını vuran yapay zeka, içinde bulunduğumuz 2024'te de her alanda en çok konuşulan konuların başında gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin çalışmaları hakkında bilgi veren Önal, yenilikçi teknolojiler üretme ve ihraç etme anlayışıyla yatırımlarını ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

Önal, Türkiye'nin dijital dönüşümü için 81 ilin her köşesinde yatırımlarına devam ettiklerine işaret ederek, "Türk Telekom olarak bir telekom şirketi olmanın ötesinde Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürdüğümüz 2023 yılını hedeflerimize ulaşarak tamamladık. Ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden vizyonuna öncülük etmek ve teknoloji birikimimizle bölgemize liderlik etmek için 2024'te de yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- "YILLIK NET KARIMIZ 16,4 MİLYAR TL"



Ümit Önal, güçlü dördüncü çeyrek performansıyla, bir önceki yıl 91,4 milyar TL olan konsolide gelirlerinin yıllık bazda yüzde 9,6 artışla 100,2 milyar TL'ye yükseldiğini, Türk Telekom'un FAVÖK'ünün 33,5 milyar TL, FAVÖK marjının ise yüzde 33,5 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

2023 yılı net karının 16,4 milyar TL olduğuna, toplam yatırım harcamalarının 2023'te yıllık yüzde 7,4 artarak 25,8 milyar TL'ye yükseldiğine dikkati çeken Önal, "2023'te sektörümüzün yatırım lideri olduk. Bununla birlikte, yatırım harcamalarının gelire oranı geçen yıla kıyasla 50 baz puan azalarak yüzde 25,7 oldu. 2024'te ise operasyonel gelirlerimizin yaklaşık yüzde 11-13 aralığında büyüyeceğini, konsolide FAVÖK marjımızın yüzde 36-38 aralığında, yatırım harcamalarımızın satış gelirlerine oranının yüzde 27-28 aralığında olacağını öngörüyoruz." dedi.

- "MEMLEKETİN BİR ŞEHRİNDE DEĞİL HER ŞEHRİNDE' ANLAYIŞIYLA TÜM İLÇE VE KÖYLERİ UÇTAN UCA FİBER AĞLARLA ÖRDÜK"



Türk Telekom CEO'su Önal, mobil alandaki güçlü büyüme ivmelerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "2023 yıl sonu itibarıyla mobil numara taşımada üst üste 9 çeyrektir en çok tercih edilen operatör olduk, mobil abone sayımız 26,2 milyon aboneye yükseldi. 2023 yıl sonunda toplam abone sayımız ise 52,9 milyon oldu. Türkiye'nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğümüz çalışmaların sonucunda, fiber ağ uzunluğumuz yıl sonu itibarıyla 437 bin kilometreye yükseldi. Memleketin bir şehrinde değil her şehrinde' anlayışıyla hız kesmeden çalışarak 81 ilin tamamında, tüm ilçe ve köyleri uçtan uca fiber ağlarla ördük." ifadelerini kullandı.

Önal, fiber ağın 2023'te genişlemeye devam ettiğine dikkati çekerek, FTTH Avrupa Konseyinin (FTTH Council Europe) 39 ülkeyi kapsayan "Eylül 2023 FTTH/B Avrupa Pazar Panoraması" raporuna göre Türkiye'nin, FTTH/B hane kapsaması sayısında bir basamak atlayarak 2'inci sıraya yükseldiğini anımsattı.

Eylül 2023'e kadar olan 12 aylık dönemde, Türk Telekom'un sağladığı 1,5 milyonluk katkı ile Türkiye'nin 2,3 milyon FTTH/B hane kapsaması artışı gerçekleştirdiğine işaret eden Önal, şunları aktardı:

"Ayrıca, aynı dönemde 1 milyon FTTH/B abone artışı ile 3. en hızlı büyüyen pazar haline gelen Türkiye'de bu artışın 0,8 milyonu sadece Türk Telekom tarafından sağlandı. Türkiye'nin fiber gücü olarak ülkenin her köşesini fiberle buluşturma kararlılığımızı sürdürüyoruz. 3'üncü çeyrek 2023 itibarıyla 31,9 milyon ve 2022 itibarıyla 31,4 milyon olan fiber hane kapsaması 2023 yıl sonu itibarıyla 32,2 milyon oldu. FTTC hane kapsaması 20,5 milyona ulaşırken, FTTH/B hane kapsaması 11,8 milyona yükseldi. Toplam fiber abone sayımız 12,9 milyona ulaşarak bir önceki yıla göre 7 puan artışla toplam abone sayımızın yüzde 84,7'sini oluşturdu."

- "2024'TE DE FİBER YATIRIMLARIMIZ VE ÇALIŞMALARIMIZ DURMAKSIZIN DEVAM EDECEK"



Ümit Önal, 2024'te de fiber yatırımlarının ve çalışmalarının durmaksızın devam edeceğine dikkati çekerek, "Ancak orta ve uzun vadeli stratejimizi daha net ve ayrıntılı bir şekilde belirleyebilmemiz için 'Sabit İmtiyaz' konusunun neticelenmesi gerekiyor. Sabit İmtiyaz, 2024 yılı gündemimizin en öncelikli maddelerinden birisi. BTK'ya başvurumuzun beklentilerimiz dahilinde sonuçlanmasını bekliyoruz. İmtiyaz konusunun netleşmesi, başta Türkiye Varlık Fonu olmak üzere, yatırımcılarımız nezdinde şirketimizin değerini artıracak. Ve aynı zamanda ileriye dönük yatırımlarımız konusunda da önümüzü daha net görmemizi sağlayacak." bilgisini verdi.

- "MOBİL BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 6,4 MİLYAR TL DAHA YÜKSEK GELİR ÜRETEREK BÜYÜMEYE EN BÜYÜK KATKIYI SAĞLADI"

Türk Telekom CEO'su Önal, çalışmalarının etkisinin ikinci yarıyıl göstergelerinde daha görünür hale geldiğini ifade ederken, sağlıklı trendlerin devamıyla beklenenden daha iyi gerçekleşen son çeyrek performansının, güçlü bir 2024'ün habercisi olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Yakın takip ettikleri önemli performans göstergelerinde yılın ilk aylarında gözlemledikleri seyrin bu görüşlerini desteklediğini vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki çeyreklerde iş kollarımızı destekleyeceğini öngördüğümüz kademeli olarak iyileşen makro ekonomik ortam bekliyoruz. Bu zeminde, önümüzdeki yıl için belirlediğimiz iddialı hedefleri yakalayacağımıza inanıyoruz. Bir önceki yıl 91,4 milyar TL olan konsolide gelirler 9,6 büyüyerek 100,2 milyar TL'ye yükseldi. Sabit internet ve mobil, toplam faaliyet gelirlerinin yüzde 70,4'ünü oluşturdu. Mobil bir önceki yıla göre 6,4 milyar TL daha yüksek gelir üreterek büyümeye en büyük katkıyı sağladı. Kurumsal veri gelirindeki yüzde 13,2'lik artış büyük ölçüde siber güvenlik ve veri merkezi hizmetleri dahil olmak üzere yönetilen servislerdeki büyümeden kaynaklandı. Diğer gelirlerdeki yüzde 29'luk güçlü büyüme BİT çözümleri, çağrı merkezi ve cihaz satış gelirleriyle desteklendi."

- "BİRÇOK ALANDAKİ 5G DENEMELERİMİZ İLE ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIYAN PEK ÇOK PROJE VE ÇALIŞMANIN ÖNCÜSÜYÜZ"



Ümit Önal, 5G'ye olabildiğinde yerli unsurlarla geçerek Türkiye'nin bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Birçok alandaki 5G denemeleri ile Türkiye'yi geleceğe taşıyan pek çok proje ve çalışmanın öncüsü olduklarını belirten Önal, "5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat, tarımda ilk akıllı traktör, ilk 5G canlı maç yayını gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Tüm projelerimizde kullanılan teknolojilerin Türk Telekom mühendisleri tarafından hayata geçirilmesi, yerli ve milli teknolojiler için sarf ettiğimiz çabanın en büyük göstergeleri arasında yer alıyor." diye konuştu.

- "LTE BAZ İSTASYONLARIMIZIN YARISINDAN FAZLASINI ŞİMDİDEN FİBERE BAĞLADIK, BU ANLAMDA 5G'YE EN HAZIR OPERATÖRÜZ"



Mobil abone alanındaki güçlü performanslarına dikkati çeken Ümit Önal, 1,6 milyonluk abone kazanımıyla yıllık faturalı net abone kazanımında rekor performansa ulaştıklarını ifade etti.

Mobil Numara Taşıma alanında dokuz çeyrek üst üste en çok tercih edilen operatör olduklarını hatırlatan Önal, şu bilgileri paylaştı:

"Mobil 2023'te çok kuvvetli bir performans sergiledi. Toplam abone sayısı yıl içinde yüzde 2,8 artarken faturalı abone sayısı yüzde 9,5 arttı. LTE abonelerinin ortalama data kullanımı yıllık yüzde 23,4 büyüdü. Taahhüt yenileme sırasında yapılanlar hariç upsell sayısı 2023'un tamamında bir önceki yıla göre yüzde 46 daha yüksek gerçekleşti. Mobil servislerimize yönelik güçlü müşteri talebinin ve önümüzdeki dönemlerde etkinliğini sürdürmesini beklediğimiz stratejimizin etkileri bu rakamlarda kendini gösterirdi. Güçlü mobil performansımız sürecek. Mobil abone pazarındaki güçlü konumumuzu pekiştirdik.

Durmaksızın sürdürdüğümüz yatırımlarımız sonucunda kapsama ve kapasite olarak sektördeki konumumuzu günden güne güçlendiriyoruz. 4.5G ihalesi sonrası frekans sahipliğimizi 3 katına çıkardık. Hızda önemli olan abone başı frekansta ve 5G için de kritik öneme sahip 1800 Mhz frekans sahipliğinde pazar lideriyiz. Yüksek hızlı internet erişimine imkan tanıyan fiber altyapının, yenilikçi teknolojilerin hayata geçmesinde de hayati rolü var. 5G'nin efektif olarak kullanılması için baz istasyonlarının da fiber ile bağlı olması gerekiyor. Biz bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmek adına, LTE baz istasyonlarımızın yarısından fazlasını şimdiden fibere bağladık. Bu anlamda 5G'ye en hazır operatörüz."

Önal, her çeyrek tekrarlanan Reklam ve Marka Sağlığı Araştırması'na göre "Sadık Müşteri Yaratma" oranında lider konumda olduklarını, son 3 senedir istikrarlı şekilde artan rakamlarının da bu sonuçları doğruladığını söyledi.

Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna yaptıkları çalışmalarla öncülük ettiklerini belirten Önal, bu alanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ümit Önal, sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerinin merkezine yerleştirdiklerini belirterek, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) 10 temel evrensel ilkesine uygun davranacaklarına dair taahhüt verdiklerini hatırlatan Önal, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 45 azaltmayı, 2050'de ise Net Sıfır'ı hedeflediklerini bildirdi.

Türk Telekom CEO'su Önal, Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 32 milyon TL'lik nakit desteği sağlandığını aktararak, Türk Telekom'un girişim sermayesi fonu şirketi Türk Telekom Ventures'ın yatırım yaptığı 21 girişimin portföy değerinin 190 milyon doları bulduğunu söyledi.