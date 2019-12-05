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Türk Telekom’dan gençlere Visa özellikli kart

Türk Telekom, gençlere özel olarak sunduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

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Türk Telekom’un eğlenceli gençlik dünyası Selfy kapsamında, gençler artık yüz yüze ve internet alışverişlerinde tüm harcamalarını VISA özellikli alışveriş kartı Selfycard ile yapabilecekler. Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, Selfy ile gençlerin fikirlerine önem vererek onların ihtiyaçlarına uygun esnek çözümler üretmeyi sürdürdüklerini belirterek “Selfycard gençlere restorandan markete, e-ticaret sitelerinden dijital abonelikler ile uygulama ve oyun platformlarına kadar pek çok farklı alanda avantaj sağlayacak” dedi. 

5GB’LİK HEDİYE VAR

Selfycard’ı ininal iş birliği ile çıkardıklarını da sözlerine ekleyen Er, “Selfycard kullanıcıları mevcut tüm ininial kampanyalarından yararlanabilecekler. Operatör bağımsız kullanıcıların faydalanabileceği Selfycard’ın Türk Telekom Selfy’lilere 1 haftalık 5GB internet hediyesi de bulunuyor. Tüm ön ödemeli kartlar gibi aylık 750 TL yükleme limiti var” dedi.  ininal CEO’su Ömer Suner, “Selfycardları ilk olarak D&R mağazalarından satışa sunacağız ve kartlar ininal Kart’ın ayrıcalıklarına sahip olacak” dedi. 

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