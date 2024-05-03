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Ekonomi

Türk Telekom'dan online başvuruya özel kolaylık: 24 saatte adrese teslim ediliyor

Türk Telekom, online kanallar üzerinden yapılan hat başvurularında SIM kartlarını il ve ilçe merkezlerinde ortalama 24 saatte adrese teslim ettiğini duyurdu.

IHA3 Mayıs 2024 Cuma 11:01 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan online başvuruya özel kolaylık: 24 saatte adrese teslim ediliyor
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Türk Telekom, yeni hat alma veya numara taşıma işlemlerinde talep edilen SIM kartlarını, şirketin mağazalarına gitmeye gerek kalmadan adrese teslim ediyor. Yeni hat alma veya numara taşıma için Türk Telekom uygulaması veya internet sitesi üzerinden başvuru yapan müşteriler, il ve ilçe merkezlerinde ortalama 24 saat içinde adrese gelen kurye tarafından yapılan kimlik doğrulama işlemlerinin ardından hatlarını teslim alabiliyor.

DİJİTAL KANALLARDAN YAPILAN BAŞVURULARA ÖZEL İNDİRİMLİ 'DİJİTAL TARİFELER'

Yapılan açıklamaya göre, uygulama veya internet sitesi üzerinden 'Dijital Tarifeler'i seçerek 12 ay taahhüt veren müşteriler, indirimle birlikte popüler sosyal medya uygulamalarında kullanılabilen ek internetli tarifelere uygun fiyattan ulaşıyor. Ayrıca müşteriler tüm 'Dijital Tarifeler'de ilk 3 ay ücretsiz YouTube Premium hakkı kazanıyor.

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