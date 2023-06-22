Türk Telekom'dan özel yaz fırsatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımıyla ihtiyaç ve beklentilere yönelik çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede Türk Telekom, "Yakmayan Paketler" ile yeni faturasız hat satın alan müşterilerinin yaz dönemi boyunca her ay paket satın alma derdine son veriyor.

"Yakmayan Paketlerle" yaz dönemi boyunca paket almak zorunda kalmayacak olan faturasız Türk Telekom müşterileri, avantajlı fiyatlarla yazın tadını çıkarıyor.

Kampanya dahilinde satışa sunulan paketler içerisinde 3 ay boyunca internete ek olarak 5 bin dakika ve 5 bin SMS kullanım hakları yer alıyor.

30 GB'lık paketin fiyatı 3 aylık 190 TL, 50 GB'lık paketin fiyatı 3 aylık 240 TL, 100 GB'lık paketin fiyatı ise 3 aylık 360 TL olarak açıklanırken, paketi satın almak isteyen yeni Türk Telekom faturasız hat müşterileri, Türk Telekom mağazalarından ya da mobil uygulaması üzerinden pakete sahip olabiliyor.

Müşterilerine her alanda fayda sağlamayı hedefleyen Türk Telekom, "Yakmayan Paketleri" satın alan ve seçili müzik uygulamalarına ilk kez üyelik yaptıracak olan müşterilerine 3 aylık ücretsiz Youtube Premium üyeliği vererek müşterilerinin yaz aylarını daha keyifli hale getiriyor.

