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Ekonomi

Türk Telekom'dan Tolga Çevik'li yeni reklam filmi

Türk Telekom, Türkiye'nin 81 ilindeki güçlü bayi ekosistemini, bayi çalışanlarının kaliteli hizmet anlayışını ve müşteri odaklı yaklaşımını Tolga Çevik'in yer aldığı yeni reklam filmine taşıdı. Tolga Çevik'in bayi çalışanı olduğu reklam filminde, Türk Telekom bayi çalışanlarının teknolojiye hâkim, güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet anlayışı eğlenceli bir dille anlatılıyor.

IHA27 Şubat 2025 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan Tolga Çevik'li yeni reklam filmi
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'İnsan odaklı' yaklaşımıyla ürün ve hizmetlerini sürdüren Türk Telekom, müşteri memnuniyetini daha ileriye taşıyacak çalışmalarını, bayilerinin kaliteli hizmet anlayışı ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla desteklemeye devam ediyor. Müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine hızlı ve etkili şekilde cevap veren Türkiye'nin 81 ilindeki Türk Telekom bayileri, ünlü komedyen Tolga Çevik ile 'Arkadaşım Hoş Geldin' reklam filmi serisine konu oldu.

Reklam filminde, Tolga Çevik ve 'yönetmeni' bu kez Türk Telekom bayisine konuk oluyor ve karakterin bayi çalışanı olma yolundaki deneyimleri esprili bir dille ekranlara yansıyor. Bayilerinin teknolojiye hâkim, güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet anlayışı anlatılarak "Değerli Hissettirir" mottosuna vurgu yapılan filmde, Tolga Çevik'in eğlenceli performansı izleyicilere keyifli anlar sunuyor.

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