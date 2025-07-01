Türk Telekom'dan yeni mobil müşterilere 5G destekli cihaz kampanyası

Türk Telekom, yeni mobil müşterilerine, 5G uyumlu telefonların da dahil olduğu cihaz kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yeni nesil teknolojilere erişimi kolaylaştırmaya devam ediyor.

Müşterilerinin akıllı telefon ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün ve hizmetlerini geliştiren şirket, yeni mobil abonelerine özel olarak, faturaya ek 12 ay taksit imkanıyla akıllı telefon sahibi olma fırsatı sağlayan kampanyasını hayata geçirdi.

Şirketin yeni mobil aboneleri, esnek limitli finansmanla 5G uyumlu akıllı telefonları da kapsayan cihazlara sahip olabiliyor.

Türk Telekom, "Samsung A3 6/128GB", "Samsung Galaxy A06 4/128GB", "Samsung Galaxy A16 4/128GB", "Samsung Galaxy A16 8/256GB", "Samsung Galaxy A55 8/128GB", "Samsung Galaxy A36 8/128GB", "X.Redmi14C6/128GB", "X.Note14 8+128GB", "X.Redmi14C8/256GB", "Tecno Spark GO1", "Tecno Spark 30C 8/256GB", "Omix X5 6/128 GB", "Vivo Y19S 8/128GB"yi kampanya kapsamında yeni mobil müşterilerine sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Osman Çolak, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak adına çalışmaları ara vermeden sürdürdüklerini belirtti.

Kampanyayla 5G uyumlu akıllı telefonları da kapsayan geniş ürün yelpazesini avantajlı ödeme koşullarıyla müşterilerle buluşturduklarını aktaran Çolak, şunları kaydetti:



"Vizyonumuz doğrultusunda bugünün ihtiyaçlarını karşılarken, yarının teknolojik altyapısını da inşa ederek her kesime dokunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz esnek limitli finansman fırsatıyla yeni mobil müşterilerimiz akıllı telefonlara cazip ödeme seçenekleriyle sahip olabiliyor. Teknolojiye erişimi artırmak amacıyla yenilikçi kampanyaları kullanıcılarımıza sunmaya devam edeceğiz."