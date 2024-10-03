Türk Telekom'dan yüksek performans! 1 Terabit optik iletim hızına ulaştı

Yüksek kapasiteli veri trafiğinde, verimlilik, kapasite ve güvenilirlik gibi birçok açıdan fayda sağlayacak yeni nesil veri iletim teknolojisine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom, internet ve veri iletiminde önemli bir gelişme olarak kabul edilen uzun mesafelerde 1 Terabit (Tbps) optik iletim hızı testini gerçekleştirdi. Nokia iş birliği ile gerçekleştirilen denemede; yeni nesil DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing/Yoğun Dalga Boyu Bölmeli Çoklama) teknolojisi kullanılarak 1 Tbps hızına ulaşıldı.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, testin sonuçlarına dair yaptığı açıklamada; "Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, ülkemizin dijitalleşme sürecinde artan veri hızı ihtiyaçlarına cevap verebilecek, daha kolay yönetilebilir ve daha fazla enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Telekom olarak, bireysel ve kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi hizmeti vermek adına şebekemizi en gelişmiş fiber optik teknolojileri ile güçlendiriyor, dijital dönüşüm yolcuklarında tüm kullanıcılarımızı bugüne olduğu gibi geleceğe de hazırlıyoruz. Geleceğin iletişim ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yeni nesil veri iletim teknolojileri, dijital iş süreçlerinin yürütülmesine birçok açıdan katkı sunacak. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropol arasında 1 Tbps hızında veri aktarımı gerçekleştirdik. Bu yüksek hızları sağlayan teknolojilerin; dijital oyun, otomotiv, enerji, tarım, akıllı şehir yönetimi, sağlık ve üretim gibi sektörlerde iş süreçleri daha hızlı hale getirerek verimliliği arttırması hedeflenmektedir" dedi.

Nokia Türkiye Genel Müdürü Erensoy Bilgin ise "Nokia'nın altıncı nesil süper-coherent Photonic Service Engine (PSE-6s) teknolojisi, devasa ölçeklerde veri iletimi yaparken enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor. PSE-6s ile birlikte, veri aktarımını hızlı ve minimum enerji kullanarak yapabilen bir çözüm sunuyoruz. Türk Telekom ile birlikte, optik teknolojinin sınırlarını zorlayarak çıtayı yükselten bu önemli başarıya ulaşmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Geleceğin dijital iletişim ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan bu yeni nesil veri iletim teknolojisi ile akıllı şehirler, otonom araçlar, akıllı ulaşım sistemleri, sağlık hizmetleri ve Endüstri 4.0 uygulamaları gibi birçok alanda verimliliği arttırarak yüksek hızlı veri iletimi sağlanması hedefleniyor.