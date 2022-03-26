Türk Telekom'la ilgili asılsız iddialara, başarı çizelgesiyle cevap

Muhalefet liderlerinin yanı sıra, onların güdümündeki bazı yayın organları ve sosyal medya hesapları, Türkiye Varlık Fonu'nun, Levent Yönetim Yapılandırma'nın (LYY) sahip olduğu yüzde 55 Türk Telekom hissesini satın alması süreci ile ilgili, ortaya asılsız iddialar atmıştı.



Edinilen bilgilere göre, anlaşmanın tüm taraflar için önemli bir kazanç olduğu ve Türk Telekom'un özelleştirme sürecinde imza attığı başarılar bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye, iddialara konu olan özelleştirmeden, 15,6 milyar dolar gelir elde etti.

Pazardaki konumunu yıllar içinde giderek güçlendiren Türk Telekom, fiber altyapı yatırımlarıyla Türkiye genelinde 366 bin km fiber ağ uzunluğuna ulaştı. Bu girişim, ülkenin altyapısındaki fiber ağ oranını, yüzde 92'ye çıkardı.

11 Kasım 2005 tarihinde Hariri ailesinin Türk Telekom'u, Türk banklarından edindiği kredilerle satın aldığı, şirketin, yüzde 20'si peşin ve kalanı 5 yıl vadeli (yıllık LIBOR + 2,5 faiz) olmak üzere 6,55 milyar dolar bedel karşılığında özelleştirildiği ifade ediliyor.

İddiaların aksine, Ojer Telekomünikasyon (OTAŞ) hisse satışına ait bakiyeyi erken ödeyerek borcunun tamamını kapatırken, bu işlem sonucunda 7,06 milyar dolar, devletin kasasına girdi.

YAPILAN ANLAŞMA, TARAFLAR VE TÜM PAYDAŞLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ OLDU

LYY ve Türkiye Varlık Fonu arasında 10 Mart 2022 tarihinde Türk Telekom'daki yüzde 55 hissesi için imzalanan 'Pay Satın Alma' anlaşmasını takip eden satış süreci, olumlu ve sağlıklı bir şekilde yürütüldü.

Türk Telekom'un LYY sahipliği altında başarılı bir dönem geçirdi, bölgesel ve küresel liderlik yolculuğunda bu anlaşmanın yapılmasının önemli bir adım oldu.

Ortaklık yapısının netleşmesi tüm taraflar için oluşacak belirsizliği engelledi.

TÜRK TELEKOM ÖZELLEŞTİRMESİ BİR BAŞARI HİKAYESİDİR

Türk Telekom'un özelleştirmesi ile ilgili, yıllardır yürütülen karalama kampanyasının asılsız olduğu verilerle ortaya konuluyor.

Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi, yüzde 20'si peşin ve kalanı 5 yıl vade (yıllık LIBOR + 2,5 faiz) olmak üzere 6,55 milyar dolar karşılığında özelleştirilmiş, Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) hisse satışına ait bakiyeyi erken ödeyerek borcunun tamamını kapatmış.

Bu işlem sonucu, devlet kasasına, dolayısıyla halkımızın cebine, özelleştirme süreci boyunca bugüne kadar toplam 15,6 milyar dolar girmiştir.

Türk Telekom'a ait gayrimenkullerin satılarak içinin boşaltıldığı iddiasının da şirketi kararlamaya yönelik bir girişim olduğu, OTAŞ'ın her türlü taşınmaz satışını kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Ayrıca OTAŞ'ın, özelleştirme kapsamında Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine karşılık hazineye olan 6,55 milyar dolar borcunun tamamını faiziyle birlikte 7,06 milyar dolar olarak geri ödediği ve borcu kalmadığı ifade ediliyor.

Star Gazetesi