Türk Telekom'un 2023 yıl sonu itibarıyla toplam abone sayısı 52,9 milyon oldu

Türk Telekom, mobil faturalı hatlarda 1,6 milyon net abone kazanımı ile 2023'ü yılı tamamladı. Şirket, bir yıl öncesine göre mobil gelirlerini 6,4 milyar lira artırırken faturalı segmentte 4'üncü çeyrekteki net abone kazanımı ile mobil portföyündeki faturalı abone oranı yüzde 70,8 oldu.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarla başarılı skorlar elde ettiklerinin altını çizen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Mobil, fiber ve tüm iş alanlarında insanı merkeze alan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren 360 derece bir evren sunuyoruz. Mobil alanda 2023'te çok kuvvetli bir performans sergiledik. Mobil numara taşıma pazarında 2023 yıl sonu itibarıyla dokuz çeyrektir üst üste en çok tercih edilen operatör olduk. Bağımsız araştırma şirketi Nielsen IQ tarafından gerçekleştirilen 'Reklam ve Marka Sağlığı' araştırmasına göre 'Sadık Müşteri Yaratma' oranında 2023'te sektörümüzün lideri olduk. Günden güne artan mobil gücümüzle yükselen performansımızı 2024'te sürdürerek, müşterilerimize benzersiz deneyimler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mobil, fiber ve tüm iş alanlarında insanı merkeze alan bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirten Özden, "Tüm faaliyetlerimizin merkezine güçlü müşteri deneyimini koyarak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren 360 derece bir evren sunuyoruz. Durmaksızın sürdürdüğümüz yatırımlarımız sonucunda kapsama ve kapasite olarak mobildeki konumumuzu günden güne güçlendiriyoruz. 4.5G ihalesi sonrası frekans sahipliğimizi 3 katına çıkardık. Hız için önemli olan abone başı frekansta ve 5G için de kritik öneme sahip 1800 Mhz frekans sahipliğinde pazar lideriyiz. Teknolojinin çağdaş olanaklarından yararlanarak kullanıcılarımızı, zengin bir faydalar dünyasında ilgi alanlarına yönelik kişiselleştirilmiş en doğru fırsatlarla buluşturuyoruz. Türkiye'nin dijitalleşmesinde öncü rol oynayan bir şirket olarak, bireyler kadar kurumlara da önemli hizmetler sağlıyoruz. Kurumsal müşterilerimize veri merkezi, siber güvenlik ve bulut bilişim alanında yenilikçi çözümler sunuyoruz. 2023 yılı, attığımız stratejik adımların meyvesini topladığımız bir sene oldu. Şirket tarihinin mobildeki en güçlü rakamlarına ulaştık. Mobil gelirlerimiz büyümeye devam ediyor. Şirketimizin geçen yıl büyümesine en çok katkı sağlayan segment mobil oldu. Müşteri deneyimini odağa aldığımız stratejimizle yukarı yönlü ivmelenen bu performansımızı 2024'te de sürdürmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.