Türk Telekom'un ''Dijitalde Hayat Kolay'' projesiyle kadın girişimciler dünya pazarlarına açılıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, e-ticaret, yapay zeka ve dijital pazarlama alanlarında kendilerini geliştiren girişimciler, Belçika'dan Avusturya'ya, Amerika'dan küresel teknoloji şirketlerine uzanan başarı hikayeleriyle dikkati çekiyor.

Bugüne kadar 50 bini aşkın kadına eğitim verilen ve 50 girişime iş geliştirme desteği sağlanan proje kapsamında, bu yıl da 15 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.

Projeden aldıkları destekle e-ticaret, yapay zeka kullanımı ve dijital pazarlama alanlarında kendilerini geliştiren kadınlar, ürettikleri yerel ürünler ile yenilikçi teknolojileri dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye başladı.

Türk Telekom'un 2019'dan bu yana yürüttüğü çalışma kapsamında 50 bini aşkın kadına ulaşılırken, kadınlar dijital yetkinliklerini geliştirerek ekonomik hayatta daha aktif rol alıyor.

Kırsalda ürettikleri lavanta ürünlerini Avrupa'ya ihraç edenlerden, geliştirdikleri yapay zeka çözümlerini global şirketlere sunanlara kadar farklı sektörlerden birçok kadın, aldıkları eğitim, mentörlük ve hibe desteğiyle faaliyet alanlarını genişletiyor.

"ÜLKEMİZİN DİJİTAL GELECEĞİNİ KADINLARLA BİRLİKTE YAZMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'ye Değer" vizyonlarıyla ülkenin dijital dönüşümünde öne çıkarken, teknolojiyi yalnızca bir araç değil, toplumsal fayda ve ekonomik değer üreten bir güç olarak gördüklerini belirtti.

Şahin, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etme misyonu doğrultusunda ekonomik, sosyal, bölgesel veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit şekilde katılamayan herkes için kapsayıcı çözümler sunduklarını ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2019'dan bu yana 50 binin üzerinde kadına yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle ulaşmanın, girişimlerini büyütmek isteyen kadınlarımıza hibe desteği sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, 'Dijitalde Hayat Kolay' projemizle sadece fırsat eşitliğine katkı sunmakla kalmıyor, kültürel değerlerimizin ve yerel üreticimizin dünyaya açılmasına da destek oluyoruz. Anadolu'daki girişimcimizin, aldığı eğitimlerle dijital dünyada görünür hale gelerek ve aldıkları hibeyle üretim kapasitesini artırarak, Belçika'dan Avusturya'ya, Amerika'dan küresel teknoloji devlerine kadar uzanan bir ihracat ağı kurması, ülkemizin dijital ekonomideki potansiyelini gözler önüne seriyor. Kadınların dijital dünyada fırsatları değerlendirerek daha rekabetçi ve sürdürülebilir iş modelleri kurmalarını destekleyerek, değerlerimizi sınırların ötesine taşımaya ve ülkemizin dijital geleceğini kadınlarla birlikte yazmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

PROJEDEN DESTEK ALAN KADIN GİRİŞİMCİLER

Cezy & Pepcubes markasının kurucusu Selen Canoğulları, Adana'da şekersiz ve yüzde 100 doğal hammaddelerden üretilen havuç bazlı atıştırmalıklar geliştirirken, çalışanlarının yüzde 90'ını kadınların oluşturduğunu aktardı.

Canoğulları, ürünlerini ulusal zincir marketlerde tüketiciyle buluşturduklarını ve Amerika pazarına açıldıklarını belirterek, "Dijitalde Hayat Kolay projesinin eğitimleri ve sunduğu vizyon yurt dışına açılma hayalimizi gerçeğe dönüştürmemizde bize büyük bir özgüven verdi. Türk Telekom'dan aldığımız hibeyle ambalajlarımızı uluslararası standartlarda yeniledik ve Amerika pazarına girdik. Kanada ve Avrupa ülkeleri ile de görüşmelere başladık." ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI ARENADA DA TANINAN VE ÖDÜLLER ALAN BİR MARKA HALİNE GELDİK"

Büruz markasının kurucusu Pelin Begüm Karadağ, Tekirdağ'da coğrafi işaretli "karacakılavuz dokuması"nı modern tasarımlarla yeniden yorumlayarak yerel dokuma aracılığıyla kadınlara istihdam sağladıklarını ve yeni ustalar yetiştirdiklerini vurguladı.

Karadağ, uluslararası ödüller alan ve küresel ölçekte görünürlük kazanan tasarımlarının belgesellere de konu olduğuna işaret ederek, "Yerel mirasımızı yaşatırken dijitalleşmenin gücünü kullanarak dünyaya açılmak, vizyonumuzu tamamen değiştirdi. Dijitalde Hayat Kolay projesiyle edindiğimiz dijital becerilerin yanı sıra mentörlük sürecinde aldığımız eğitimler sayesinde sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da tanınan ve ödüller alan bir marka haline geldik." değerlendirmesini yaptı.

ES Kariyer adlı sosyal girişimin kurucusu Esra Odabaşı da engelli bireylerle kurumları yetkinlik bazlı eşleştiren yapay zeka destekli yetenek havuzu geliştirdiklerini ve sistemin uluslararası teknoloji firmalarına istihdam çözümleri sunduğunu aktardı.

Odabaşı, engelli bireyler için fırsat eşitliği yaratırken teknolojinin çarpan etkisine güçlü şekilde inandığını vurgulayarak, "Dijitalde Hayat Kolay projesinden aldığımız destekle yapay zeka destekli yetenek bazlı eşleştirme havuzu olan PowerPool'u kurduk, böylece daha hızlı bir şekilde doğru işe doğru engelli istihdam kaynağını yönlendirebiliyoruz. Bugün küresel teknoloji devlerine çözüm üretebilmemizin arkasında bu dijital güç yatıyor." ifadelerini kullandı.

SS Kilim Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurucusu Nezahat Hıdır ise kırsalda yaşayan, iş gücüne katılamayan ve özellikle engelli çocuğu bulunan kadınlara evde üretim imkanı sunduklarını belirtti.

Hıdır, lavanta ve benzeri bitkilerden elde edilen yağlarla ürettikleri kozmetik ürünleriyle gelir oluşturduklarını, çevredeki meyve suyu fabrikalarının atıklarını değerlendirerek döngüsel ekonomi modeli kurduklarını ve kooperatif ürünlerini Belçika ile Avusturya'ya ihraç ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dijitalde Hayat Kolay eğitimleriyle daha önce dışarıdan hizmet aldığımız ürünlerimizin etiket tasarımlarını kendimiz yapmaya başladık, dijital pazarlamayı öğrendik ve sınırlarımızı aştık. Türk Telekom'un yanımızda olduğunu bilmek, Avrupa gibi zorlu pazarlara açılırken cesaret kaynağımız oldu. Yıl sonuna kadar 5 ülkeye ihracat yapmayı ve yurt dışına ofis açmayı hedefliyoruz."