İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2022 Salı / 17 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,252
  • EURO
    18,2679
  • ALTIN
    999.385
  • BIST100
    3426.88
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türk Telekom'un Kenan İmirzalıoğlu'yla çektiği yeni reklam yayınlandı
Ekonomi

Türk Telekom'un Kenan İmirzalıoğlu'yla çektiği yeni reklam yayınlandı

Türk Telekom, marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı 'Muhatabı Var' reklam serisinin ikinci filmini yayınladı. Reklam filminde, dijital kanallardan çağrı merkezine, ülkenin 81 ilindeki mağazalarından saha ekiplerine ‘Türkiye'nin dört bir yanında, muhatabınız yanınızda' mesajı verilerek şirketin milyonlarca kişiye sunduğu hizmeti anlatılıyor.

IHA13 Eylül 2022 Salı 18:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Türk Telekom, kolay ulaşılabilir ürün ve hizmetlerini Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı "Muhatabı Var" reklam serisiyle anlatmayı sürdürüyor. Serinin yeni reklam filminde, şirketin Türkiye'nin 81 ilinde uçtan uça sağladığı iletişim hizmetleri ile dijital kanallara, çağrı merkezi ve saha ekiplerinin çalışmalarına dikkat çekilerek, 7/24 erişilebilir müşteri deneyiminin önemi vurgulanıyor.

MEMLEKETİN HER EVİ EŞİT MESAFEDE

Filmde, şirketin müşterilerine kaliteli, yüksek hızlı, güvenli internet deneyimi sağlamasının yanı sıra okula dönüş öncesi eğitimden, iş süreçlerinin uzaktan yönetilmesine kadar Türkiye'nin uçtan uca dijitalleşmesine katkıları vurgulanıyor. "Türk Telekom'u var, muhatabı var" sloganı ile şirketin müşterilerinin yanında olduğu mesajı veriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.